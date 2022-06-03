Akbank duyurdu! 50 Bin TL Onay Almak için formülü yayınladı

Akbank direkt uygulamasını kullanan vatandaşlar artık başvurularını şubelere gitmeden hızlı bir şekilde yapabilecek. Akbank son yapmış olduğu kredi kampanyasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verecek. İnternet bankacılığı üzerinden yapılacak olan kampanya 36 ay vadeye kadar hızlı bir şekilde verilmektedir. Akbank bireysel ihtiyaç kredisi kampanyası olarak yapmış olduğu Bu kampanyada 50.000 TL kredi imkanından faydalanacak olan müşterilere masrafsız ve gelir belgesiz olarak Kredi imkanı sunmaktadır.

50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar Akbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsa bazı şartlara uygun olması gerekiyor. Akbank kredi puanı 1200 lira üzerinde olan vatandaşlar ile birlikte sigortalı olarak çalışan emekli olan veya devlet memuru olan kişilere bireysel olarak Kredi imkanı sağlıyor. Daha önce bankalardan kredi veya kredi kartı kullanmadıysanız başvurunuzu banka şubelerinden kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte yaparak sadece 10.000 TL 36 ay vadeli Kredi kullanabilirsiniz.

Başvuru yapacak olan kişiler için belirtilen şartlara uygun olması durumunda cep telefonları üzerinden SMS ile kredi imkanı sağlayan Akbank yapmış olduğu Bu kampanyada hızlı bir şekilde onay vereceğini resmi internet sitesi üzerinden açıkladı. SMS ile kredi başvurusu yapmak için Cep telefonunuz üzerinden ücretli bir mesaj atmanız gerekmektedir. SMS ile kredi başvurusu için kredi yazıp boşluk bırakıp kimlik numaranızı yazarak 44 25 numarasına mesaj göndermeniz durumunda ne kadar kredi onayı aldığınızı 5 dakikada görebilirsiniz.

Akbank üzerinden başvuru yapmak isteyen kişiler ayrıca 444 25 numaralı müşteri hizmetleri numarasını arayarak da ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir ve yapmış oldukları başvuru sonucunu sorgulamasını yine müşteri hizmetleri numarası üzerinden gerçekleştirebiliyor.

50.000 TL'ye kadar verilecek olan bu kredilerde 36 ay vadeli olarak işlem yapılırken ilk taksit ödemesini dileyen vatandaşlar 90 gün erteleme ile yapabiliyor.