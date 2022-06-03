EMEKLİYE MÜJDE! Son Dakika: Maaş Alan Emekli TC Kimlik Numarasına Göre Sırala Onay Alacak

Emekli olan vatandaşlara Müjdeli Haber Denizbank ve Akbank üzerinden geldi. Emekli olan kişiler t.c kimlik numaralarına göre başvurularını gerçekleştirdikten sonra bu bankalardan kredi kullansalar bile 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi alabilecek. Bankalar üzerinden yapılan açıklamada Kredi kullanacak olan kişiler hızlı bir şekilde işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Emekli olan vatandaşlar ihtiyaç kredisi kullanmak için Denizbank ve Akbank üzerinden yapacakları başvurular ile birlikte 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alabilmektedir. Denizbank ve Akbank üzerinden yapılacak olan kredi başvuruları ile birlikte 36 ay vadeye kadar onay alacak olan emekliler maaş taşıması yaparlarsa 2750 TL'ye kadar da emekli promosyonundan faydalanmaktadır.

Denizbank üzerinden başvuru yapacak olan vatandaşlar birden fazla başvuru yöntemleri ile birlikte hızlı bir şekilde işlem yapıyor. DenizBank Genel müdürlüğü tarafından yapılan duyuru sonrasında emekli olan vatandaşlara verilecek olan bu kredilerde düşük faiz oranlarından yararlanarak emekli olan kişilere 3 ay ertelemeli kredi kullandırılmaktadır. Denizbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak ihtiyaç sahibi olan emekliler cep telefonları üzerinden mesaj atarak kredi başvurusu yapabiliyor.

Cep telefonunuzu Mesaj kısmına girerek kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak 32 80 numarasına göndermeniz durumunda Bu bankanın cebimde Kredi kampanyasına katılmış olacak ve ne kadar kredi onayı aldığınızı oturduğunuz yerden cep telefonunuza gelecek olan sms ile göreceksiniz.

Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olarak bu kredileri kullanabiliyorlar.

Akbank Bugün başlatmış olduğu kredi kampanyasında ise vatandaşlara 50.000 TL'ye kadar Akbank direkt uygulaması üzerinden şubelere gitmeden de kredi imkanı sağlamaktadır. Akbank direkt uygulamasına giriş yaparak 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir onaylanan tutarı hemen hesabınıza yatırabilirsiniz.