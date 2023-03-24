Akbank duyurdu: 19 yaş üzerine 200.000 TL ödeme vereceğini açıkladı!

Akbank üzerinden başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için uygun faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi ödemeleri verileceği açıklandı. Akbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvuru yapmak isteyen tüm vatandaşlar için gerçekleştirilen bu yeni ihtiyaç kredisi kampanyası dahilinde işlemlerini 5 dakika içerisinde banka şubeleri üzerinden yapacak olan tüm vatandaşlara hemen 200 bin TL'ye kadar nakit kredi ödemesi verileceği açıklandı. 200 bin TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların 12 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak Akbank üzerinden kullanacakları bu kredilerde 19 yaş üzerinde olması ve banka politikalarına uygun olmaları durumunda işlemleri gerçekleştirilir ve ihtiyaç kredisi kullanmalarına olanak sağlanır.

Akbank bireysel ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için 200 bin TL'ye kadar nakit kredi ödemesi verileceği ve bu Kredi ödemeleri ile birlikte uygun faizlerle hızlı bir şekilde sonuç alınabileceği açıklandı. Akbank bireysel ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız nakit ihtiyacınızın olması durumunda Kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşlar belirtilen politikalar dahilinde diledikleri zaman kredi ödemelerini alarak hemen aynı gün içinde işlem yapabilecek ve kredi kullanabileceklerdir.

Akbank bireysel ihtiyaç kredisi kampanyası dahilinde işlemlerini 200 bin TL'ye kadar yapmak isteyen tüm vatandaşlar için belirtilen şartlara uygun olan kişilere ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapılarak işlem yapılmaktadır. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız banka müşterisi olan tüm vatandaşlar ihtiyaç kredisi almak için hemen aynı gün içinde 12 ay vadeli ihtiyaç kredisini hesaplarına yatırabilirler ve kredi kullanabilmektedirler. 200 bin TL ihtiyaç kredisi almak isteyen tüm vatandaşlar kredi puanı 1400 lira üzerinde olması durumunda Akbank üzerinden kredi başvurusu gerçekleştirebilmektedir. Akbank üzerinden Cep telefonunuz aracılığı ile birlikte sms ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız Kredi yazıp boşluk bırakıp kimlik numaranızı yazdıktan sonra bu mesajı 44-25 numarasına göndererek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.