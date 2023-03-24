Cumhurbaşkanı Açıkladı; Bayram Havası Esti: Asgari Ücretliler Yaşadı

Asgari ücretle çalışan Türkiye’de milyonlarca vatandaş bulunuyor ve bu vatandaşlar ailelerini geçimini sağlamaya çalışıyorlar. Son dönemlerde ekonomik krizinde Bir hayli baş görmesinden kaynaklı olarak asgari ücret ile geçimini sağlayan vatandaşların parası elinde eridi gitti. Son gelen zamlardan sonra da vatandaşın alım gücü iyiden iyiye düştü. Tüm bunlara ek olarak asgari ücret ile ilgili ek zam tartışmaları devam ederken gündeme gelen bu konu asgari ücretlileri sevindirmeye yetti.

Bayram Öncesi İkramiye

Asgari ücret ile ilgili çalışan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Bayram öncesi yapılacak ek zam söylentileri ise birçok vatandaşı heyecanlandırmaya yetti asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı merakla bekleniyor. Seçime çok az zaman kalmasından dolayı asgari ücret ve emekliler için birçok yenilik açıklanmayı bekliyor. Hem enflasyonun çok yüksek seviyelerde gitmesi hem de hayatın pahalılığının bir hayli artmasından dolayı milyonlarca askeri ücretle çalışan kişilerin almış olduğu %54 oranındaki büyük zam bile yeterli kalmadı.

Daha fazla zam oranı ihtiyacı olan asgari ücretlilerin gözü kulağı yeni yapılacak olan ek zam ücretlerinde ve ikramiye dağıtılmasına çevrilmiş durumda. Birçok vatandaş maaşları ile birlikte ay sonunu getirmekte zorlanırken bayram öncesi ek zam duyurusu da birçok vatandaşın umutlanmasına sebep oldu. Ramazan Bayramı’nın yaklaşması ile ve seçimin de yaklaşmasıyla birlikte üst üste sürprizler bekleniyor. Seçim öncesinde AK parti hükümeti ne oranda zam yapacağı ne gibi ikramiyelerle açıklama yapacağı merakla bekleniyor.

Asgari ücretle çalışanlar bir an önce bu açıklamanın resmiyet kazanmasını bekliyor. Enflasyonun çok yüksek seviyelerde seyretmesi ile birlikte %54’lük büyük bir oranda yapılan zam bile yetersiz kaldı. Hal böyle olunca bayram öncesi ve seçim öncesi milyonlarca asgari ücret çalışanları güzel bir habere almak için heyecanlanmaya başladılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi olarak emeklilere ve asgari ücretlilere ikramiye ödeyip ödemeyeceği ve zam yapıp yapmayacağı da merakla bekleniyor. İlerleyen sürelerde resmi bir şekilde açıklama yapılıp yapılmayacağı da belli olacak.