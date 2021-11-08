Akbank düşük puanı olan kişilere 25 bin TL'ye kadar kredi ihtiyacı tanıyor

Akbank üzerinden kredi notu düşük olan kişilere 25 bin TL'ye kadar ödeme yapılacak. Akbank yapmış olduğu bu duyuru ile birlikte ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişilerin Kredi notu düşük olsa bile 25000 TL ye kadar limit belirledi. Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen müşterilere verilecek olan bu Kredi kampanyasında ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme toplamda da 36 ay vadeli 25000 TL kredi başvurusu yapılmaktadır.

Akbank yapmış olduğu Bu kampanyada kendi Bankasından maaş alan müşterilere daha uygun faizler ile kredi imkanı sunacak. Akbank üzerinden özellikle emekli maaşı alan kişiler 25000 TL üzerinde de Kredi notu düşük olsa bile kredi kullanma imkanı sunulacak. Sizlerde bankanın belirlediği şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız Akbank üzerinden düşük kredi notuna uygun faizlerde kredi kullanabileceksiniz.

Akbank kredi başvurusu nasıl yapılır?

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek kimlik ve gelir belgesi ile başvuru yapabilir veya bankanın resmi internet sitesine girerek buradan kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Akbank yaptığı Bu kampanyada özellikle banka şubelerinden kredi başvurusu yaparak Kredi notu düşük olduğu için onay alamayanlara 25 bin TL'ye kadar kefil ile kredi imkanı tanıyacak. Kredi başvurusu yaptıktan sonra kredi notunu düşük olduğu için kredi onayı alamadığınız ı söyleyecek olan personel sizden bir kefil isteyecek.

Bulmuş olduğunuz kefilde banka kredi politikalarına uygun olması gerekmekte. Bu şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız hemen 25 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu banka şubesinden yapabilirsiniz.

Akbank SMS ile kredi başvurusu

Akbank ayrıca sms ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak müşterilere ihtiyaç kredisi imkanı sağlıyor. 4425 numarasına Kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak gönderin. 5 dakika içerisinde sizlere Kredi sonucu gelecek ne kadar kredi onayı aldığınız hakkında bilgiler mesaj ile belirlenecektir. Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler ayrıca bu kampanya haricinde borç kapatma kredisi kampanyasına da katılabiliyor. Akbank üzerinden kredi kullanacak olan kişiler borç kapatma kredisi alacaksa banka şubelerine giderek diğer bankadaki tüm Banka borçlarını kapatmak istediğini söylemesi yeterli olacaktır.