Akbank Düşük Faizli ve 0.50 Faizle Nakit Vereceğini Açıkladı! Sadece Kendi Müşterisi Olanlar Değil. Akbank üzerinden başlatılan bu kampanya ile birlikte 0.50 faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların bu bankadan daha önce kredi veya kredi kartı kullanmış olması şarttır.

Ayrıca, ilk defa banka hesabı açacak olan vatandaşlar için ise banka 10000 TL ye kadar 0.99 faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi imkanı ve nakit avans imkanı sunmaktadır. Akbank, yapmış olduğu bu kampanya ile birlikte vatandaşların acil nakit ihtiyaçlarını gidermek istemektedir.

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, banka kredi notu: 1200 ve üzerinde olması durumunda bu bankanın, ayrıcalıklı müşteri grubu üzerinden yapılan kredi kampanyalarına katılabiliyor. Daha önce bu banka üzerinden kredi kullanmış olan vatandaşlar, 0.50 faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak için 10000 TL'ye kadar başvuru yapması gerekmektedir.

Akbank Başvuru Nasıl Yapılır?

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak oldukça basit. Akbank İhtiyaç Kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız size uygun olan kredi kampanyasına katılmak için bankanın müşterisi olmanız durumunda, Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak buradan internet bankacılığı kredisi başvurusu yapabilirsiniz. 7 gün 24 saat işlem yapabileceğiniz bu kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlara Akbank Direkt uygulaması üzerinden kredi onayı almaları ile birlikte aynı dakika içerisinde onaylanan krediyi hesaba yatırabilir.

Akbank ayrıca ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların banka hesabı olmaması durumunda SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu alıyor. Sms ile Akbank kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, kredi yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı da yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderin. yapılacak olan başvuru sonrasında kredi onayı alan vatandaşlar, en yakın Akbank şubesine giderek ihtiyaç kredisi başvurusunu tamamlayabilir onaylanan tutarı sadece kimlikleriyle birlikte 36 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturarak hesabına yatırabilir.