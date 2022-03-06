Emekliye 4300 TL Ödeme Haberi Hafta Sonu Duyuruldu! Emekli Olan Kişiler Başvuru Yaparak Alabilecekler. Emekli olmanız durumunda emekli maaşınızı kamu bankalarından alıyorsanız sizlere 4300 TL ödeme yapılacak. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden destek alacak olan emeklilerin belirlenen şartlarına göre hızlı bir şekilde hesaplarına bu ödemeleri alabilmeleri için kredili mevduat hesabı başvurusu yapması gerekmektedir. Bankalar üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan emekli 4300 TL için hesabına bu parayı alabileceklerdir. 4300 TL aldığınız zaman hesabınıza artı para olarak yatacak ve bu parayı dilediğiniz zaman kullanacaksınız. 4300 TL ödeme alacak olan kişiler aldıkları bu ödemeleri 12 ay vadeye kadar da bölerek geri ödemesini yapabilmektedirler.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank 4300 TL Emekli İçin Başvuru

Kamu bankaları üzerinden emekli olan kişiler için verilen 4300 TL'yi almak için bankaların mobil uygulamaları üzerinden işlem yapabilirsiniz. Bu 3 bankanın kredili mevduat hesabı başvurusu için bankaların mobil uygulamaları en kolay başvuru yöntemlerinden biridir. Sizlerde emekli maaşı aldığınız banka hesabınız üzerinden internet bankacılığı şifresi oluşturarak, kendi bankanızın mobil uygulaması üzerinden KMH başvurusu yapabilirsiniz.

Eğer internet üzerinden bu işlemleri yapamadıysanız başvurunuzu bankanın müşteri hizmetleri numarasını arayarak da yapabilirsiniz. Bankaya kayıtlı olan cep telefonunuz üzerinden arama yaparsanız direk onay almanız durumunda hesabınıza 4300 TL ödeme yatacaktır.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvuru yaptıktan sonra işlem yapacak olan kişiler 36 ay vadeye kadar ayrıca 50.000 TL gelir belgesiz de kredi kullanabileceklerdir. Emekli maaşınız kamu bankalarında değilse ve bu bankalara taşımak istiyorsanız e-devlet üzerinden emekli maaşınızı taşıdıktan sonra bankaya giderek başvurunuzu yapabilirsiniz. Ayrıca 750 TL emekli promosyonu ve diğer bankalardaki olan borçlar içinde borç kapatma kredisi kullanabilirsiniz.