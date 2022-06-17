Akbank direkt uygulamasını kullananlar için duyuru yaptı! Eğer sizde kullanıyorsanız önemli!

Akbank Direkt uygulamasını kullanan vatandaşlar için banka, resmi olarak yeni bir açıklama yayınladı. Akbank hesabı olan vatandaşlar artık banka şubelerine gitmeden yüksek limitli kredileri kendi hesaplarına yatırabiliyor. Akbank Direkt uygulaması üzerinden, Bilindiği gibi kredi başvurusu yapıldığı zaman sadece 10.000 TL ödeme veriliyordu.

Dijitalleşme aşamasında yüksek bir başarı elde eden Akbank, yapmış olduğu bu kampanyada 100000 TL'ye kadar kredi imkanından faydalanacak olan ihtiyaç kredisi sahiplerine işlemlerini artık Akbank Direkt uygulaması üzerinden de yapıyor.

Akbank Direkt uygulaması üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, işlem yapmak için banka kredi puanınızın önemli olması gerektiğini bilmeniz gerekmektedir. Banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olan vatandaşların 24 ay vadeye kadar 100000 TL kredi kullanabilecekleri bu kredi kampanyasında işlemlerini gerçekleştirdikten sonra ilk taksi ödemesinde 90 gün erteleme yapma imkanda sunmaktadır.

Banka üzerinden 36 ay vadeli olarak işlem yaparak, kredi kullanmak istiyorsanız ve Akbank şubelerine giderek de 50000 TL'ye kadar işlem yapmanız gerekmektedir. 100 bin TL üzerinde kredi kullanmak istiyorsanız da 12 ay vadeli kredi alabilirsiniz. Akbank üzerinden banka kredi puanı uygun olan vatandaşlar hemen işlemlerini gerçekleştirerek, aynı gün içinde kredi onayı alabiliyorlar. İsteyen vatandaşlar, bankanın SMS kredi servisini de kullanarak, oturdukları yerden ne kadar kredi onayı aldıklarını görebilirler.

Cep telefonunuz üzerinden atacağınız ücretli bir mesaiyle birlikte akmak sizin kayıt değerlendirmemize TC kimlik numaranız üzerinden yaparak, hemen onay vermektedir. Tc kimlik numarası üzerinden yapacağınız başvuru sonrasında kredi onayı alan vatandaşlar, hesabı olmaması durumunda banka şubelerine giderek kimlikleriyle birlikte gelir belgesiz kredi kullanabilmektedir. Sms ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz yeterli olacaktır.