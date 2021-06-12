Akbank, Denizbank, Ziraat Bankası ve Şekerbank 100,000 TL Kredi İçin Birleşti, Hepsi Ortak Kredi Verecek. Sizlerde bu kredi kampanyasına katılarak 100 bin TL'ye kadar onay alabilirsiniz. 100 bin TL kredi için son dakika gelişmeleri yaşandı. Bankalardan kredi kullanacak olan kişilerin, son zamanlarda başvurularının onay almadığı konuşuluyor. Hal böyle olunca bankalar da kredi vermek için bazı kampanyalar yapıyor. Sizlerde bu kampanyalara katılarak anında kredi başvurusu yapabilirsiniz. Kredi kullanarak ihtiyacınızı giderebilirsiniz. Akbank, Denizbank, Ziraat Bankası ve Şekerbank yapmış olduğu bu kampanyaların kredi detaylarını sundu. Resmi siteleri üzerinden de alınacak başvurular, kişilerin TC Kimlik numaraları üzerinden sorgulama yapılarak verilecektir.

Akbank, Denizbank, Ziraat Bankası ve Şekerbank kredi şartları da belli oldu. Haziran-Temmuz-Ağustos ayları içinde verilecek bu kredi kampanyaları ile birlikte, sizlerde hem ihtiyaç kredisi hem de borç kapatma kredisi kullanabilirsiniz. Kredi alabilmeniz için bankaların kendi uyguladıkları şartlara uygun müşteri olmanız gerekmekte. Kredi şartlarına göre verilecek bu kredilerde ilk kredi taksit ödemesinde 3 ay erteleme olduğu gibi, 36 ay vadeye kadar da ödeme tablosu oluşturabileceksiniz.

Akbank Kredi Başvurusu

Akbank üzerinden kredi başvurusu SMS ile yapılıyor. Kredi TC KİMLİK yazarak 4425 numarasına mesaj atarsanız anında sonuç alırsınız. Ayrıca Akbank üzerinden SMS harici, internet sitesi ve Akbank Direkt uygulaması üzerinden de işlem yapılacak. Kredilerde sonucu uygun olan kişiler, olumlu yanıt alınca internetten veya banka şubesinden kredi kullanacak. 100 bin TL'ye kadar verilen kredilerde ise en fazla 36 ay vade yapılacak.

Denizbank Kredi Başvurusu

Denizbank'ta yapmış olduğu kampanya ile birlikte 100 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi veriyor. Banka şubelerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz. Size en yakın Denizbank şubesine giderek, kimlik, gelir belgesi ile başvurunuzu yapacaksınız. Kredi sicili uygun olan kişiler, 36 ay vadeli kredi onayı alabileceklerdir. Kredi için ayrıca SMS atılıyor. SMS ile kredi için Kredim TC yazarak 3280 numarasına gönderebilirsiniz.

Ziraat Bankası Kredi Başvurusu

Ziraat Bankası şubelerden ve resmi internet sitesinden başvuru alıyor. Diğer bankalardan daha düşük faiz oranları ile kredi veren Ziraat Bankası, 36 ay vadeye kadar da sicili uygun olan kişilere 100 bin TL veriyor. Banka emekli maaşı alan kişiler, en az 6 aydır sigortası olan kişiler ve devlet memuru olan kişiler kredi başvurusu yapabilir. Bankadan daha önce kredi kullanmış kişiler ise, bankanın internet bankacılığını kullanarak başvuru yapabilir.

Şekerbank Kredi Başvurusu

Şekerbank 100.000 TL kredi onayı verirken, kişilerin kredi sicil durumuna bakacaktır. Ayrıca diğer bankalardaki olan borçlarınızı da bu bankadan aldığınız krediler ile de kapatabileceksiniz. Şekerbank uygun faiz oranları ile 100 bin TL kredi başvurusu banka şubelerinden ve bankanın resmi internet sitesinden yapılmaktadır. 100 bin TL onay alan kişiler emekli ise, emekli maaşlarını Şekerbank'a taşıması kaydıyla kredilerini kullanabilirler. Detaylı bilgi için sekerbank.com.tr adresine girebilirsiniz.