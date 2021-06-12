Camdaki Kız’da Şüphe Uyandıran O Sahne

Kanal D'nin başarılı dizisi Camdaki Kız, bu sezona iddialı bir şekilde giriş yapmış ve adından söz ettiren yapımlar arasında yer almıştı. Kısa bir süre önce yayın hayatına başlayan dizi, dün akşam sezon finali bölümünü yayınlayarak kısa bir süreliğine seyirci kitlesi ile ayrıldı. Başarılı dizi Camdaki Kız, sezon finali bölümü ile sosyal medyada gündem oldu ve geceye damgasını vuran yapım seçildi.

Televizyon dizilerinin sosyal medyada yapılan paylaşımlarını ölçüp düzenli olarak yayınlayan Adba TV'nin 10 Haziran 2021 tarihli diziler arasındaki paylaşım sonucu dikkati çekti. Hazırlanan rapora göre Perşembe gününün galibi olarak Kanal D dizisi olan Camdaki Kız seçildi. Dün akşam 9. yeni bölümü ile ekranlara gelen ve sezon finali yaparak kısa bir süreliğine hayranlarına veda eden dizi nefes kesen sahnelerini seyirci karşısına çıkardı. Fakat heyecan dozajı yüksek olan projenin büyük bir soru işareti ile bitmesi de üzüntüyle karşılandı ve gelecek sezonda yaşanacak olaylar merak konusu oldu. Seyirci kitlesi sezon finalinde yayınlanan sahnelerin Camdaki Kız’a yakışır bir şekilde olduğu hakkında yorumlar yaptı.

Son olarak dün akşam ekranlara gelen Camdaki Kız’ın yeni bölümünde heyecanlı sahneler proje hakkında sosyal medyada çok fazla paylaşım gerçekleştirilmesine sebep oldu ve sonraki bölümlerde neler yaşanacağı hakkında şüpheye düşüldü. Ünlü oyuncu Burcu Biricik’in başarılı performansı da Camdaki Kız’ın önünü arttırdı ve gün birincisi olarak seçildi. Perşembe akşamında Camdaki Kız’ın rakibi olan Bir Zamanlar Çukurova ise sosyal medyada geri plana atıldı. Reyting bakımından iyi sonuçlar alan Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız kadar sosyal medyada konuşulmadı.

Son zamanlarda düşük genel reyting oranları nedeni ile önümüzdeki hafta final yapmaya hazırlanan Star TV dizisi, sosyal medyada geri plana atıldı. Bir Zamanlar Çukurova'nın yanı sıra Akrep dizisi de sosyal medyada az konuşulan yapımlar arasında yer aldı.