Akbank, Denizbank ve Yapı Kredi Bankası Müşterilerinin Dikkatine! Bugün Ödeme Almak İçin Başvuru Yapın

Akbank, Denizbank ve Yapı Kredi Bankası 50000 TL kadar ödeyeceği yeni kredi kampanyası hakkında detaylı bilgileri resmi internet sitesi üzerinden paylaştı. 3 banka tarafından yapılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşların 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak alabilecekleri bu kampanyalardan faydalanabilmeleri için kredi şartlarına uygun olup, hemen aynı gün içinde işlemlerine hesaplarına yatırabilecekleri bir kampanya hazırlandı. Bireysel tüketici kredisi kullanmak isteyen tüm vatandaşların başvurularını gerçekleştirerek, alabilecekleri bu kredi kampanyalarından faydalanacak olan vatandaşların bireysel kredi puanı uygun olması isteniyor.

AKBANK VE DENİZBANK

Akbank ve Denizbank üzerinden kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, nakit ihtiyacı olması durumunda şartlar dahilinde ihtiyaç kredisi başvurusunu banka şubelerine gitmeden cep telefonları üzerinden kısa mesaj atarak da istedikleri zaman yapabilecek ve sonucunu hemen görebilecek. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanı sağlayacak olan bu bankalar cep telefonunuz üzerinden atacağınız mesaj ile birliktede sizlere ne kadar kredi onayı vereceğini gösterecektir.

Akbank üzerinden SMS ile başvuru yapmak için kredi yazıp boşluk bırakıp, kimlik numaranızı 44 25 numarasına, Denizbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız kredim TC kimlik ve doğum tarihinizi yazarak, 32 80 numarasına kısa mesaj göndermeniz gerekiyor.

YAPI KREDİ BANKASI

Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen vatandaşların ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli olarak yeni bir kredi paketi hazırladığı açıklandı. Acil ihtiyacınızın olması durumunda kredi şartlarına uygun olan vatandaşların 5 dakika içerisinde kredi sonuçlarını öğrenebilecekleri bu kampanyalardan yararlanmaları durumunda hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacak ve onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak, hemen kullandırılacaktır. Banka şubelerine gitmeden işlem yapmak isteyen vatandaşlar SMS ile kredi onay alabilmektedir.