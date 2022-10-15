Cebinde QNB Finansbank Banka Kartı ve Kredi Kartı Olanlara 40.000 TL Ödeme Yapıldı! Bugün Başladı

Cebinde, Finansbank'a ait bankamatik kartı ve kredi kartı olan vatandaşlar, 40000 TL'ye kadar istedikleri zaman tüketici kredisi kullanabiliyor. Cebinde banka şubeleri üzerinden alınmış olan bankamatik kartı ile 40000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlara belirtilen şartlar dahilinde aynı gün içinde kredi hizmeti verilmektedir. 40000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız ve başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, Finansbank'ın başlatmış olduğu yeni kredi kampanyasına, sizlerde katılabilir, onaylanan bu kredileri hesaplarımıza yatırarak aynı gün içinde kullanabilirsiniz.

QNB Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen kişilerin banka kredi puanı 1300 ve üzerinde olması isteniyor. Banka kredi puanı uygun olan her vatandaşın başvurularını cep telefonları üzerinden internet bankacılığı uygulamalarıyla birlikte yapabildikleri gibi, ayrıca kolay bir şekilde cep telefonundan SMS ile de kredi kullanabiliyorsunuz.

SMS KREDİ

Cep telefonunuzun SMS kısmına girerek TC kimlik numaranızı yazıp, bu mesajı: 50 30 numarasına göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacak QNB Finansbank ne kadar kredi onayı aldığınızda göreceksiniz. QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olması durumunda şartlar dahilinde ihtiyaç kredilerinin kendi kredi notuna göre de hızlı bir şekilde faiz oranlarından yararlanarak, ne kadar faiz oranlarından yararlandığını da görecektir.

QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurup, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlardan belirtilen şartlara uygun olmaları durumunda onay alabilir, onaylanan tutarı da sadece kimlikleriyle birlikte en yakın Finansbank şubesi üzerinden kullanabilir. Emekli olan sigortalı olarak çalışan ve devlet memuru olan tüm vatandaşların ihtiyaç kredisi alabilmeleri için banka şubelerine gitmeden işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bu kampanyalardan istedikleri zaman başvuru yaparak, kredi onay alabileceğini söyleyebiliriz.