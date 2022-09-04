Akbank, Denizbank ve QNB Finansbank hesabı olan ve kartını kullananlar dikkat! Önemli açıklama geldi

Akbank Denizbank ve Qnb Finansbank üzerinden başvurularını gerçekleştirecek nakit kullanacak olan ve banka hesabı olan kişilere duyuru paylaşıldı. 3 banka üzerinden başlatılan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilerek yeni bir kredi paketi hazırlandığı duyuruldu. Akbank Denizbank ve Qnb Finansbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek kredi kullanmak isteyen kişiler bir hafta içerisinde başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda şubelere gitmeden işlemlerini hızlı bir şekilde yapabilecekleri internet bankacılığı kredilerinde en düşük faiz oranlarından yararlanarak Kredi kullanabileceği Haberi geldi.

Akbank

Akbank üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar banka hesapları üzerinden alacakları internet bankacılığı şifresi ile birlikte Kredi başvurusunu hızlı bir şekilde yapabilecek ve onaylanan krediyi yine aynı gün içinde hesaplarına yatırabilecek. Akbank üzerinden 50.000 TL kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız SMS atarak da hemen işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve onaylanan krediyi gelir belgesiz olarak hesabınıza yatırabilirsiniz.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda nakit ihtiyacı olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilir ve onaylanan kredi tutarı yine aynı gün içinde hesaplarınıza yatırılarak kullandırılmaktadır. sms ile başvuru yapmak için kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak 44 25 numarasına göndermeniz yeterli olacak.

Denizbank

Denizbank üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar cebimde Kredi kampanyasına katılabiliyor. Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına sms ile başvuru yapacak olan vatandaşlar kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı 32 80 numarasına göndermesi yeterlidir.

QNB Finansbank

Qnb Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak aynı gün içinde Kredi ödemeleri alacak olan vatandaşlar için başlatılacak kampanyada kimlik numaranızı 50-30 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda sizlere 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir.