10 milyon emekliye müjdeli haber: 45000 TL ödendi! 

Emekli olan vatandaşlar için 45000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanından faydalanarak, nakit kullanacak olan kişilere düzenli olarak ödemeler yapmaları durumunda aynı gün içinde hesaplarına ödemeler yapılacağı açıklandı. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar devlet destekli olarak bireysel ihtiyaç kredisi adı altında verilecek olan emekli kredilerinde 45 bin TL'ye kadar ödeme almaları durumunda 36 ay vadeli olarak işlemler gerçekleştirilerek aynı gün içinde Kredi hesaplarına ödeme alabilmektedirler. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve kredi başvurunuzu hızlı bir şekilde hesaplarınıza yatırmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere gitmeden internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de işlem yapabilecek ve emekli maaşınızın bu bankalarda olması durumunda sadece kimliğinizle banka şubeleri üzerinden de kredi başvurusunda bulunabileceksiniz.

Devlet destekli ödenecek

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden 45.000'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan emekliler nakit ihtiyacı olmaları durumunda başvurularını gerçekleştirerek banka şubeleri üzerinden sadece kimlikleri ile birlikte bu ödemeleri alabilmektedir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank müşterisi olan vatandaşlar eğer şubelere gidecek zamanı olmaması durumunda ise banka şubelerine gitmeden işlemlerini gerçekleştirebilecekleri Kredi kampanyalarına sadece internet üzerinden de katılabiliyor.

Banka hesapları üzerinden almış olduğunuz internet bankacılığı şifresi ile birlikte bankaların mobil uygulamalarına giriş yaparak buradan ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir onaylanan kredileri ise aynı gün içinde hesaplarınıza şubelere gitmeden de yatırabilirsiniz.

Emekli maaşını kamu bankaları üzerinden alan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda nakit ihtiyacı olan kişiler ile birlikte ayrıca diğer bankadaki olan güncel kredi ve kredi kartı borçlarını kapatmak isteyen vatandaşlara da düşük faiz oranları ile birlikte Kredi verileceği açıklandı.