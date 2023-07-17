Akbank, Denizbank ve Finansbank, nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için yeni bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında gelir belgesi olmadan ihtiyaç kredisi imkanı sunulacak ve başvurular 6 gün içinde yapılması isteniyor. Akbank, Denizbank ve Finansbank üzerinden yapılacak başvurular sonucunda 50.000 TL'ye kadar kredi kullanma imkanı sağlanacak ve başvurularınızın sonuçlarını 5 dakika içinde alabileceksiniz. Bu kampanya kapsamında hesabı olan vatandaşlar, düşük faiz oranlarından yararlanarak ihtiyaç kredisi kullanabilecekler.

Akbank, Denizbank ve Finansbank tarafından sunulan bu kampanyada, nakit ihtiyacı olan kişilerin şartlara uygun olarak acil kredi hizmetinden faydalanmaları mümkün olacak. 50.000 TL kredi kullanacak olan kişiler, 3 ay erteleme seçeneğiyle 36 ay vadeli kredi alabilecekler. Başvurularınızı cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da gerçekleştirebilirsiniz. Akbank için "Kredi" yazıp boşluk bırakıp kimlik numaranızı 44 25 numarasına göndererek SMS ile başvuruda bulunabilirsiniz. Denizbank için ise "Kredim" yazıp boşluk bırakarak TC kimlik numaranızı 32 80 numarasına göndermeniz yeterli olacaktır. Başvurunuz sonrasında aynı gün içinde hesabınıza ödemenizin yapılacağı bilgisini alabilirsiniz.

Akbank, Denizbank ve Finansbank'ta hesabı olan vatandaşlar, internet bankacılığı uygulamaları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanabilirler. Bankaların şubelerine gitmeden de bu hizmetten yararlanmanız mümkündür.

Bu kampanyalarla Akbank, Denizbank ve Finansbank, hesabı olan vatandaşlara kolay ve hızlı bir şekilde nakit ihtiyaçlarını karşılama imkanı sunuyor. Düşük faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleriyle bu kampanyalar, finansal destek sağlayarak ihtiyaçlarınızı karşılamada size yardımcı olacaktır.