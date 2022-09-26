Son Dakika: Emeklinin TC kimlik numarası son hanesi 02468 olması durumunda 30000 TL ödeniyor! Kaçıranlar var...

Emekli olan vatandaşlar, ekonomik sıkıntı yaşamaları durumunda banka şubeleri üzerinden 30000 TL'ye kadar kredi ödemesi almak istiyorlarsa, yeni bir kredi kampanyası başladı ve TC kimlik numaraları üzerinden 30000 TL 36 ay vadeli kredi ödeneceği duyuruldu.

Denizbank ve Akbank tarafından başlatılan bu kampanyada 30000 TL kadar kredi başvurularını cep telefonları üzerinden SMS atarak, kimlik numaraları, sorgulamaları sonrasında yapacak olan vatandaşlara emekli maaş hesapları üzerinden hemen aynı bilicine destek ödemeleri verilecek ve onaylanan kredilerin hesaplara yatırılacağı açıklanacak.

Denizbank ve Akbank tarafından yapılan bu kampanyalarda 30000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, işlemlerine gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için 5 dakika içerisinde sonuç verilir ve onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak kullandırılmaktadır. Emekli maaş alan vatandaşlar için başlatılan kampanyada, başvurularını gerçekleştirerek, hemen aynı gün içinde kredi ödemesi alacak olan kişilere, Denizbank ve Akbank, SMS ile de kredi imkanı sağlayacağını duyurdu.

Denizbank üzerinden SMS ile başvuru

Denizbank üzerinden SMS ile başvuru yapmak istiyorsanız, cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına gönderin.

Akbank üzerinden SMS ile başvuru

Akbank üzerinden SMS ile başvuru yapmak isteyen vatandaşlar ise kredi kullanmak istiyorlarsa, cep telefonlarının mesaj kısmına girerek kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını da yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermesi yeterli olacaktır.

Akbank ve Denizbank üzerinden de SMS ile başvuru yaparak, kredi onayı alan tüm vatandaşlar nakit kredi kullanabilmeleri için en yakın banka şubelerine giderek ona ile mesajı ve kimliği ile birlikte gitmesi durumunda bireysel müşteri temsilcisi üzerinden kredi kullanabilmektedir. Akbank ve Denizbank hesabı olan vatandaşlar ise şubelere gitmeden, alacakları kredilere mobil uygulamalar aracılığı ile birlikte internet bankacılığı şifresi oluşturarak yapmaktadırlar.