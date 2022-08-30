Akbank, Denizbank, Şekerbank, TEB ve ING Bank duyurdu: Bu bankalardan hesabı olanlar 5 gün içinde başvuru yapsın!

Akbank, Denizbank, Şekerbank, TEB ve ING Bank yapmış oldukları yeni kampanya duyurusunda, 5 gün içerisinde başvuru yapacak olan vatandaşlara 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz ve daha önce hiç yapılmamış, düşük faizli kredi imkanı sağlayacağını duyurdu. Bankalar son zamanlarda yapmış oldukları, kampanyalarda özellikle ihtiyaç kredisi alacak olan kişilere vermiş oldukları düşük faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi imkanı sağlamaya devam etmektedir. 5 banka üzerinden yapılan kampanya duyurusunda, özellikle banka müşterisi olan kişilere öncelik tanınarak daha yüksek limitlerde ve düşük faizlerde krediler verilmektedir.



Akbank

Akbank üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar için yapılan kampanyada nakit ihtiyacı olan vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS atarak veya bankanın resmi internet sitesine giriş yaparak buradaki kredi başvuru formunu doldurarak kredi imkanından faydalanabiliyor. Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı 44 25 numarasına göndermeniz durumunda 50000 TL İhtiyaç Kredisi kullanabilirsiniz.

Denizbank

Denizbank üzerinden başvuru yapacak olan vatandaşlar cep telefonları üzerinden, atacakları ücretli bir mesaj ile birlikte aynı gün içinde kredi ödemelerini alabilirler. Kredim yazın boşluk bırakın, TC Kimlik Numaranız: 32 80 numarasına göndererek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Şekerbank

Size en yakın Şekerbank şubesine giderek işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu ihtiyaç kredisi kampanyasında, başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanı sağlanmaktadır. Emekli olan ve Şekerbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişiler maaş taşımaları yapmaları durumunda daha yüksek limitlerde krediler kullanabilmektedirler. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular ile birlikte kredi kullanacak olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak işlemler gerçekleştirilmektedir.

TEB ve ING Bank

TEB Bankası, ING bank üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, şartlara uygun olmaları durumunda aynı gün içinde hesaplarını ödemeden getirebilmektedir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda bu iki banka üzerinde özellikle hesabınızın olması ile birlikte banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı uygulamalarını kullanmanız durumunda 50000 TL 36 ay vadeli krediyi 5 gün içinde sizlere düşük faizi verilecektir.