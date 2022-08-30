Cumhurbaşkanı Yeni Asgari Ücret İçin Talimat Verdi! Yeni Asgari Ücret Rakamları Açıklandı

Temmuz ayında yapılan ara zam ile birlikte asgari ücret bilindiği gibi 5500 TL olarak ödeniyor. Asgari ücrete gelen zamlar ile birlikte gıda fiyatlarına gelen zamlar arasında fark olduğu için hükümet bu farkı kapatmak için çalışmalar yapıyor. Önümüdeki Ocak ayında yani yeni yılda 2023 asgari ücret değişecek ve ne kadar olacağı şimdilerden konuşulmaya başlandı. Geçen hafta Cumhurbaşkanı talimatıyla asgari ücret tespit komisyonu bir toplantı yaptı ve bu toplantı sonrasında 2023 yılında asgari ücretin 7000 TL civarında olacağını açıkladı. Resmi olarak yapılmasa da bu fiyatlar civarında hem emekli maaşlarına hem de asgari ücrete zam gelecek ve vatandaşların alım gücü yükselecek.

ASGARİ ÜCRET 7000 TL OLACAK MI?

Asgari ücret komisyonu son 6 aylık enflasyon oranlarına göre bir fiyat belirleyecek. 7000 TL olması için asgari ücrete yüzde 30 zam gelmesi demektir. Yapılan çalışmalarda ise yüzde 50 zam olması gerektiğini savunan kişilerde olmaktadır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise yaptığı bir açıklamada OCAK ayındaki asgari ücret zammı ile birlikte artık asgari ücret ile geçinen kişilerin alım gücünün yükseleceğinin haberini verdi.

Yapılacak olan yüzde 50 zam olursa, önümüzdeki 2023 yılında Ocak ve Temmuz aylarında yüzde 30 ve yüzde 20 olarak uygulanacağı da konuşulmaktadır. Önümüzdeki aylarda bu asgari ücret ile ilgili daha net bilgiler önümüze gelecektir. 2023 yılında yapılacak olan asgari ücret için çalışan kesimler ise en az 10.000 TL olması gerektiği yönünde. Alınan 5500 TL kira ve faturalara yetmiyor diyenler bile var. Bu yüzden yapılacak olan yeni çalışmalarda bizzat bu konu ele alınacak ve asgari ücrete zam büyük olacak.