Akbank! Denizbank! QNB Finansbank! Bu 3 Banka Vatandaşa Yardım Elini Uzattı! 40.000 TL Belgesiz Kredi

3 banka üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların gelir belgesiz 40.000 TL alacağı haberi geldi. Akbank, Finansbank ve Denizbank üzerinden başvuru yaparak, kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, banka kredi politikalarına uygun olmalarıyla birlikte bu bankalar üzerinden hızlı birşekilde belgesiz olarak ihtiyaç kredisi alma imkanından faydalanmaktadırlar. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak ve internet bankacılığına girerek, şubelere gitmeden de işlemlerinizi kolay birşekilde yapabilirsiniz.

Akbank, Finansbank ve Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, şartlara uygun olması durumunda 3 ay ertelemeli olarak bu tür krediyi aynı gün içinde banka hesaplarına yatırılabilmektedir. En yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilecek, onaylanan tutarı, hemen aynı gün içindede kullanabileceksiniz.

Akbank, Finansbank ve Denizbank Kredi Başvurusu

Kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olması gerekiyor. Banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olan vatandaşlar, kredi şartlarına uygun olmaları ile birlikte banka üzerinden kredilerini SMS atarak, ne kadar onay aldıklarını görebiliyor.

Akbank üzerinden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak, 44 25 numarasına mesaj gönderin.

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, TC kimlik numaranızı yazarak, 50 30 numarasına gönderin.

Denizbank, SMS ile kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, 32 80 numarasına önce kredimi daha sonra TC kimlik numarasını yazarak göndermeleri durumunda 5 dakika içerisinde bu bankadan ne kadar kredi onayı aldıklarını görebilirler.

40000 TL'ye kadar onay almanız durumunda banka sizlere 36 ay vadeli olarak ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacak ilk taksit ödemeniz de 90 gün ertelemeli olarak kredi kullanmanıza olanak sağlayacaktır.