Times Meydanı'nda Kalabalığın Arasından Süren Adam Sorumlu Tutulmadı

New York'taki bir jüri, popüler turistik yer olan Times Meydanı'nda arabasını bir kalabalığın arasından geçerek 18 yaşındaki bir turisti öldüren ve 20'den fazla kişiyi yaralayan 31 yaşındaki Richard Rojas'ın delilik savunmasını kabul etti. İnsanlanlar ise bu konuda eleştirel.

Rojas , 2017 yılında meydana gelen olay nedeniyle artık uzun hapis cezası yerine “gönülsüz zihinsel bağlılık” olasılığıyla karşı karşıya kalacak .

Rojas'ın söz konusu aracı kullandığı hiçbir zaman tartışma konusu olmadı: Associated Press'e göre güvenlik görüntüleri, Rojas'ın kazadan sonra arabadan çıktığını gösteriyor. O halde dava, Rojas'ın "akıl hastalığı veya kusuru nedeniyle sorumluluktan yoksun olup olmadığı" etrafında odaklandı.

Jüri, yaptığına karar verdi ve eylemlerini anlamadığı gerekçesiyle onu sorumluluktan kurtardı.

Savcılar, Rojas'ın eylemlerinin farkında olduğunu öne sürmüş ve olayı "korkunç, ahlaksız bir eylem" olarak nitelendirmişti. Olayda, ailesiyle birlikte New York'u ziyaret eden Michiganlı 18 yaşındaki Alyssa Elsman hayatını kaybetti.

Duruşma Mayıs ayı başlarında başladı ve Rojas'ın kaldırımdan üç blok aşağı inip insan kalabalığının arasından geçerken ciddi şekilde yaralanan kurbanların ifadelerini içeriyordu . Bir kurbanın leğen kemiği omurgasından ayrıldı ve o sırada 13 yaşında olan bir diğeri, haftalarca hastanede kalmasını sağlayan bir dizi ciddi yaralanma yaşadı.

Savcılık, Rojas'ın aracını kaldırıma çıkarması ve kaza yapana kadar birkaç blok boyunca hassas bir şekilde sürmesi nedeniyle, Rojas'ın eylemlerinden sorumlu olmadığı iddialarını şüpheye düşürecek kadar çevresi hakkında yeterli farkındalık sergilediğini savundu .

Savcı Alfred Peterson, Rojas'ın "arabasının tam kontrolünde olduğunu" savunarak, "Davalı o gün bir karar verdi" dedi.

Ancak savunma, Rojas'ın 2014 yılında Deniz Kuvvetleri'nden ihraç edildikten sonra paranoyaya düştüğünü savundu ve savcılık, Rojas'ın olay sırasında kafasında sesler duymayı içeren psikotik bir dönem geçirdiğini kabul etti.

Bir psikiyatrist, savunma adına Rojas'ın şizofreni hastası olduğuna dair ifade verdi ve savunma avukatı Enrico DeMarco, Rojas'ın delilik standardını karşıladığı konusunda “hiç şüphe yok” dedi.

DeMarco ayrıca Rojas'ın kaza yaptıktan sonra arabasından inerken "Ne oldu? … Aman Tanrım, ne oldu?" boyun eğdirildiği ve kafasını yere vurduğu için böyle bir karara gidildiği söylendi.