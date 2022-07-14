Akbank bayram kredisi devam edecek! Başvuru yapanlara şart aranmadan ödeme yapılacak!

Akbank, yaptığı bayram kredisi kampanyasını temmuz ayı sonuna kadar devam edeceğini açıkladı. Akbank, düşük faiz oranları ile vermiş olduğu Kurban Bayramı kredisinde başvuru alarak vatandaşlara 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak kredi onayı veriyor. Yapılan bu kampanyada oldukça ilgili olması durumunda, temmuz ayı sonuna kadar kampanyanın devam edeceği ve aynı faiz oranlarından yararlanarak 3 ay ertelemeli olarak kredi kullandırılacağı açıklandı. Akbank üzerinden başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, banka kredi şartlarına uygun olması durumunda aynı gün içindede internet bankacılığı uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilmektedir.

AKBANK KREDİ BAŞVURUSU

Akbank üzerinden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, başvurunuz öncelikli olarak kredi notunuzun uygun olması durumunda yapmanız gerekiyor. Kredi notu uygun olmayan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi başvurusu yapamazlar. Kredi notu düşük olan vatandaşlar, kredi kullanmak istiyorlarsa en yakın banka şubesine giderek işlemlerini, ek kimlik ve gelir belgesiyle birlikte kefil de yapabilir.

Banka kredi puanı 1300 ve üzerinde olan vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS atarak da hızlı bir şekilde kredi başvurusunda bulunabiliyor. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderin. 44 25 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka 5 dakika içerisinde sizlere kredi sonucunu verir ve onaylanan kredi tutarı hakkında sizlere bilgileri gönderir.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, ayrıca, 444 25 25 numaralı müşteri hizmetleri numarasını arayarak da bu bankadan bayram kredisi kampanyasına katılabilirsiniz.

AKBANK DİREKT KREDİ BAŞVURUSU

Akbank müşterileri banka şubelerine gitmeden işlemlerini gerçekleştirmek istiyorsa, Akbank Direkt uygulaması üzerinden bu işlemleri kolay birşekilde yapabiliyor. Akbank, hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, direkt uygulamasına giriş yapabilir ve buradan da ihtiyaç kredisi başvurunuzu yaparak hızlı bir şekilde işlem yaparak, kredi kullanabilirsiniz. Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar başvurularını gerçekleştirdikten sonra kredi onay almaları durumunda banka şubelerine gitmeden, masrafsız gelir belgesiz 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi alabiliyor.