Son Dakika: 0.49 Faizle nakit kredi verileceği açıklandı!

0.49 faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada 36 ay vadeye kadar işlemlerini gerçekleştirecek olan geçilerek kamu bankaları üzerinden duyuru yapıldı. Bankalar üzerinden 0.49 faiz oranları ile birlikte kredi kullanacak olan kişiler, ağustos ayı itibariyle birlikte Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank'ın başlatacağı bu kredi kampanyalarına katılabilecek ve şartları uygun olması durumunda 20000 TL'ye kadar bu faiz oranlarından yararlanarak kredi alabilecek.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank 0.49 faiz oranlarıyla birlikte kredi kullanacak olan vatandaşlar için kredi şartlarında açıkladı. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden daha önce ihtiyaç kredisi veya kredi kartı kullanmış olan vatandaşların düzenli ödemeler yapmasıyla birlikte banka kredi puanı 1700 ve üzerinde olması durumunda kamu bankaları bu kişilere kredi imkanı sağlayacak. Sadece özel müşterilerin alabileceği bu nakit kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, bankaların mobil uygulamaları üzerinden istedikleri zaman başvurularını gerçekleştirerek, krediye kendi hesaplarına yatırabilecekler.

En fazla 20000 TL kadar ödeme alabileceğiniz bu Nakit kampanyasında banka şubelerine gitmeden işlemlerinizi internet bankacılığı üzerinden yapabilecek ve 36 ay vadeli olarak kredi kullanabileceksiniz. 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirecek olan kişilerin, taksit ödemelerinde ise 2 ayda bir ödemeli veya üç ayda bir ödemeli olarak kredi imkanından da faydalanabileceğini söylemek istiyoruz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'ın yapmış olduğu kredi kampanyasına katılarak, hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, bu bankalar üzerinden alacakları kredilerde 3 ay ertelemeli olarak kredi başvurusu daha yüksek limitlerde yapabilecek. Belirtilen kredi haricinde banka kendi faiz oranlarından yararlanarak vatandaşlara hızlı bir şekilde işlem yaparak, kredi kullandırmaktadır. Kredi ihtiyacınızın olması durumunda sizlere 36 ay vadeye kadar kredi işlemlerinden faydalanmanızı olanak sağlanacaktır. 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, şartları uygun olması durumunda hem ben işlem yapabilir ve bu bankalar üzerinden 1.54 faiz oranlarıyla kredi kullanabilir.