Akbank Bayram İçin Nakit Vermeye Başladı! 10.000 TL Üzerinde Hemen Onay Veriliyor

Akbank, son zamanlarda yapmış olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyaları ile birlikte vatandaşlara kredi imkanı sağlamaya devam etmektedir. Bankadan yapılan açıklama ile birlikte Akbank üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşların 36 ay vadeye kadar 3 ay ertelemeli olarak alabilecekleri bu kredi kampanyalarına katılmaları için başvuru yapmaları gerekmektedir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Akbank, sizlere on bin TL'ye kadar nakit verecek ve vermiş olduğu bu, Nakit kampanyasında, sizlere 5 dakika içerisinde sonuç sunacaktır.

Akbank, resmi internet sitesi üzerinden sosyal medya hesapları üzerinden ve televizyon reklamlarından da yapılan kampanya duyurusu ile birlikte banka müşterisi olan kişilerin, Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak buradan daha kolay bir şekilde başvuru yaparak onay alacaklar açıklandı.

Akbank 10000 TL İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Akbank üzerinden acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlem yapmak isteyen ve kredi kullanmak isteyen vatandaşlar başvurularını SMS atarak veya internet sitesi üzerinden giriş yaparak yapabiliyor. Akbank üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar cep telefonlarının mesaj kısmına girerek kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 4425 numarasına göndermeleri yeterli olacaktır.

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların ayrıca Akbank Direkt uygulaması üzerinden de 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebilecekleri yeni kampanyalar yapılmaktadır. Banka hesabınız varsa, Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak buradan ihtiyaç kredisi başvurusunu yapabilir ve onaylanan tutarı, hemen kendi hesabınıza yatırabilirsiniz.

444 25 25 numaralı müşteri hizmetleri numarasını arayarak kredi başvurusunda bulunabilir, onaylanan tutarı, öğrenebilir ve güncel faiz oranları ile ilgili hakkında bilgi alabilirsiniz. Banka, resmi internet sitesi üzerinden de işlemlerinizi kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz.