Halkbank 6000 TL Ödeme Yapıyor! Nakit İhtiyacına Çözüm Geldi! TC kimlik numarası üzerinden alınacak

Devlet bankası olarak hizmet veren Halkbank üzerinden 6000 TL'ye kadar nakit ödeme alacak olan vatandaşlar, kimlik numarası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek bayrama kadar düşük faizli kredi kullanabilecek. Halkbank, yapmış olduğu açıklama ile birlikte bireysel ihtiyaç kredisi olarak vereceği 6000 TL, ödemelerde 36 ay vadeye kadar işlem yapacaktır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda bu banka üzerinden hızlı bir şekilde kredinizi kullanabilir başvurunuzu gerçekleştirdikten hemen sonra, işlemlerinizi yaparak kendi hesabınıza para yatırabilirsiniz.

6000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, Halkbank üzerinden kimlik numaralarını vermiş olmaları durumunda banka kredi puanına bakılarak işlem yapılacaktır. Daha önce bankalar üzerinden kredi ve kredi kartı kullanmış olan kişilerin düzenli ödemeler sonucu oluşturduğu kredi puanı 1200 ve üzerinde ise başvurularını gerçekleştirebilir.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda kredi kullanacak olan vatandaşlar, ilk taksit ödemelerinde 3 ay erteleme, toplamda ise 36 ay vadeli olarak işlem yapacaktır. 6000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, kredi kullanacak olan vatandaşların başvurularını gerçekleştirebilmeleri için banka şubelerinden veya bankanın resmi internet sitesi üzerinden işlem yapmaları gerekiyor.

Banka hesabı olan kişilerin, şubelere gitmeden işlem yapabilmeleri isteniyorsa, internet bankacılığı şifresi alarak mobil uygulama üzerinden 7 gün 24 saat, kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Halkbank Mobil uygulaması üzerinden yapılacak olan kredi başvurularında 6000 TL kredi onay alan kişiler gelir belgesiz olarak kendi hesaplarına bu paraları yatıracaktır.

Sigortalı olarak çalışan vatandaşların 6 aylık sigortası olması, emekli olan vatandaşların ise emekli maaşını Halkbank üzerinde olması durumunda sadece 6000 TL değil. 6000 TL üzerinde ihtiyaç kredisi kullanmaları durumunda da hızlı bir şekilde işlem yapacaklarını söyleyebiliriz.