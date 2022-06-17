Ziraat Bankası Emekli Vatandaşlara 250 bin TL’lik Bir Ödeme Yapacağını Duyurdu… Son Dakika Haberi! Ziraat Bankası yine son dakika emeklilerin yüzünü hayli güldüren bir kampanya başlatacağını haber verdi. 25 bin TL’ye değin emekli olan kişilere gelir belgesi istemeden nakit ödeme yapacağını duyurmuş oldu. Ziraat Bankası devlet bankası olarak hizmet veriyor ve topluma yardımcı olmasıyla biliniyor. Nakit gereksinimi duymanız halinde Ziraat Bankası’ndan 25 bin TL’ye kadar artan ihtiyaç kredisini alabilirsiniz.

İlk taksit ödemelerinizde de 3 ay yani 90 gün erteleme hakkı kullanabilirsiniz. Üstelik bu kredi tam olarak 24 ay vadelidir. Ziraat Bankası aracılığıyla yüksek düzeyde limite sahip emekli kredisi kullanacak olan kişilerin bilmesi gereken birkaç temel adım vardır. Ziraat Bankası’ndan bu krediyi alabilmeniz adına emekli maaşınızı da kesinlikle her zaman için bu devlet bankasından almanız önemlidir.

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası’ndan almıyorsanız bu bankaya taşımanız halinde krediye de başvurabilirsiniz. Böylece 50 bin TL’ye değin alacağınız her kredide 36 ay vadeye sahip olursunuz. 50 bin TL üzerindeki kredilerde de 24 ay vadeye sahip olabilirsiniz. Önemli olan ise kredi başvuru süreçleri boyunca dürüst olmak ve tamamen eksiksiz bir biçimde bilgi vermektir. Böylece herhangi bir sorun çıkmadan başvuru işlemlerinizi en sağlıklı biçimde nihayete erdirmiş olursunuz. Ziraat Bankası’nın her kampanyası bireylerin yaşamını kolaylaştıracak niteliğe sahip halde oluyor.