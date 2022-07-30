Akbank Bankamatik Kartınız Varsa Hesaplarınıza 30.000 TL Yatacak! Banka Müdürü Açıklığa Kavuşturdu

Akbank internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, 30000 TL'ye kadar kendi bankasında bankamatik kartı kullanan vatandaşları ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacağını açıkladı. Akbank, 30000 TL'ye kadar vermiş olduğu kredilerde sizlere 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturacak.

Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara bu kampanya özellikle kredi puanı yüksek olan vatandaşlar için başlatılmıştır. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, Akbank şubelerine gitmeden de internet bankacılığı uygulaması üzerinden ve cep telefonları üzerinden SMS atarak da kredi kampanyasına katılabilecek ve acil ihtiyaçların hemen giderebilecektir. Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, ayrıca, ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olarak da işlem yapmaktadır.

AKBANK KREDİ BAŞVURUSU

Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 5 dakika içerisinde kredi sonucunu hemen öğrenmektedir. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen kişilere 36 ay vadeye kadar işlemler yapılmaktadır. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, kredi başvurusunda bulunabilecek onaylanan bu krediye hemen kendi hesabınıza hızlı bir şekilde yaptırabileceksiniz.

Akbank, resmi internet sitesi üzerinden kredi kampanyasına katılarak, İnternet Şubesi aracılığıyla kredi kullanacak olan kişiler, düşük faizli 30000 TL kredi kullanabilir. Sms atarak, kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak, 44 25 numarasına göndermeniz durumunda, Akbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmış olacaksınız.

Akbank üzerinden başlatılacak olan bu kampanyada nakit ihtiyacı olan vatandaşlar hemen hızlı bir şekilde işlem yapılarak kredi imkanı sağlanmaktadır. Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebilecekleri nakit krediyi istedikleri zaman kullanabileceklerdir. Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, 5 dakika içerisinde kredi sonucunu hemen öğrenebiliyor. Bu işlemleri yapmak için Akbank Direkt uygulamasını kullanmanız istenmektedir. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapacağınız kredi başvurularında, onay alan vatandaşlar şubelere gitmeden hesaplarına ödemeler alabiliyor.