Faizsiz Kredi Almak İsteyenlere Müjde: 2 Bankadan Açıklama Geldi ve Tüm İşlemler Sıfır Faizli Olacak

Bankalar üzerinden sıfır faizli kredi almak isteyen vatandaşları iki bankadan açıklama geldi ve tüm işlemleri, sıfır faizde yapacağını açıkladı. Sondakika haberine göre, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler eğer bankalardan faizsiz olarak kredi almak istiyorlarsa, bireysel müşteri olmaları durumunda katılım bankaları üzerinden tüm işlemlerini, faizsiz olarak gerçekleştirebiliyor.

Ülkemizde bulunan katılım bankaları özellikle kredi kullanacak olan vatandaşlar için tüm işlemleri faizsiz olarak yapacağını açıkladı. İslami şartlara uygun olarak bankacılık hizmetleri sunan katılım bankalarından emekli olan ve sigortalı olarak çalışan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi veya diğer tüm krediler ve bankacılık işlemlerinde hiçbir şekilde faiz oranı uygulanmadan işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Bankalar üzerinden kredi kullanmak isteyen kişiler, özellikle ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası üzerinden yapacakları tüm işlemlerde faizsiz olarak ihtiyaç kredisi kullanabilmektedir. Emekli olan ve sigortalı olarak çalışan kişiler ile birlikte devlet memuru olan vatandaşları, bireysel olarak verilecek olan bu kredilerde 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli 100000 TL'ye kadar ise 24 ay vadeli kredi imkanı sağlanıyor.

FAİZSİZ KREDİ BAŞVURUSU

Faizsiz kredi kullanacak olan kişilerin bilmesi gereken bir diğer durum ise Ziraat Katılım Bankası veya Vakıf Katılım Bankası üzerinden almış olduğunuz kredilerde faiz yerine kar payı oranı uygulanmaktadır. Yapılacak olan işlemler sonrasında bu işlemleri gerçekleştirecek olan vatandaşlara bu iki banka hızlı bir şekilde kredi imkanı sunmaktadır. Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası düşük kar payı oranları ile birlikte sizlere ihtiyaç kredisi imkanı sağlıyor.

Bankalardan kredi başvurusu yapmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte, işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Emekli olan kişilerin kredi kullanabilmeleri için maaşlarının bu bankalara taşımaları istenirken, sigortalı olarak çalışan vatandaşların ise son işyerlerinde 12 aydır sigortalı olarak çalışıyor olması istenmektedir. Belirtilen bu şartlara uygun olan vatandaşlar, sıfır faizli ihtiyaç kredisi kullanarak işlemlerini kolay bir şekilde gerçekleştirebilmektedirler.