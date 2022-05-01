Akbank bankamatik kartına yükleme yapıyor! 50.000 TL'ye kadar nakit almak bu bankada sorun değil!

Son zamanlarda yapılan kredi kampanyalarında özellikle akbank bankamatik kartı kullanan kişilere düşük faiz oranlarıyla 50.000 TL'ye kadar ödeme verileceği haberi gelmişti. Bireysel müşteri olan kişilerin emekli ve sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda 36 ay vadeye kadar kullanacakları bu krediler için artık şubelere gitmelerine gerek yok.

Banka şubelerine gitmeden, Akbank'ın resmi internet bankacılığı uygulaması olan Akbank Direkt uygulaması üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek, istediğiniz zaman ihtiyaç kredisi kullanabiliyorsunuz. Banka kendi resmi internet sitesi üzerinden yaptığı bu duyuru ile birlikte ağacın ihtiyacı olan vatandaşlara düşük faiz oranları ile birlikte kendi bankamatik kartı olması durumunda hesaplarına para yüklemesi yapıyor. Bankadan ayrıca cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da 50000 TL'ye kadar onay alıp alamadığınızı görebiliyorsunuz.

50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve 18 yaşından büyük olması ile birlikte banka kredi puanlar daha önceki çalışmalarına nazaran 1400 ve üzerinde olması gerekiyor. Diğer bankalarda ihtiyaç kredisi veya kredi kartı kullanıyorsanız, başvuru yapmadan önce bu kredi ve kredi kartı ödemelerinde herhangi bir gecikme olmaması gerekmektedir.

Akbank hesabı üzerinden alacağınız internet bankacılığı şifresiyle birlikte Akbank'ın, Direkt Mobil uygulamasına giriş yaparak direk kredi seçeneğini seçip buradan ihtiyaç kredisi başvurusunu yapabilir, sonucunu yine aynı ekranda görebilirsiniz. Banka ilk defa kredi başvurusu yapacak olan kişilere ve ilk defa bu bankadan hesap açacak olan kişilere de 7500 TL'ye kadar faizsiz olarak kredi imkanı sağlamaktadır.

Akbank üzerinden cep telefonunuzun SMS kısmına gelerek başvuru yapmak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp, kimlik numaramızı yazarak, 44 25 numarasına mesaj göndermeniz yeterli olacaktır. Sms ile kredi başvurusu yaptıktan sonra kimlik numaramız üzerinden yapılacak olan sorgulama ile birlikte Akbank üzerinden kaç para kredi onayı aldığınızı ve hangi faiz oranlarından yararlanacağınızı göreceksiniz. Akbank şubelerinden ve Akbank'ın müşteri hizmetleri numarası olan 444 25 25 numaralı telefonu arayarak da istediğiniz zaman başvurunuzu yapabilir, yapmış olduğunuz başvurunun sonucunu öğrenebilirsiniz.