PTT destek ödemesine başladı! Nakit ihtiyacı olan kişilere gişelerden ve internetten 20.000 TL ödeme yapıyor!

Ptt üzerinden başlatılan bu kampanyada 20000 TL'ye kadar nakit ödemesi almak isteyen vatandaşlara 36 ay vadeli işlem yapılacağı açıklandı. Destek ödemesi olarak aktif Bank aracılığı ile ihtiyaç kredisi imkanı sunacak olan PTT üzerinden sizlerde hızlı bir şekilde başvurunuzu gerçekleştirerek, 36 ay vadeli 20000 TL nakit kredi kullanabilirsiniz. Ptt yapmış olduğu kredi kampanyasında nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar için başvuruların hızlı bir şekilde gerçekleştireceğini açıkladı. Özellikle banka kredi notu düşük olan kişilerin başvurularını yaparak gelir belgesiz olarak 20000 TL'ye kadar kredi onayı alabilecekleri bu kampanyaya katılabilmeleri için 18 yaşından büyük olmaları yeterlidir. Bankanın ve PTT'nin resmi internet sitesi üzerinden de yayınlanan bu haber ile birlikte sizlerde aktif Bank aracılığıyla başvurunuzu gerçekleştirerek nakit kredi kullanabiliyorsunuz.

Düşük faiz oranları ile PTT üzerinden 20000 TL ödeme!

Sizlerde düşük faiz oranları ile PTT üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek nakit kullanmak istiyorsanız SMS ile ihtiyaç kredisi başvurunuzu aktif bankın resmi sistemi üzerinden yapabilirsiniz.

Başvuru yapacak olan kişiler cep telefonları üzerinden SMS atarak hızlı bir şekilde sonuçlarını öğrenebilir ve 5 dakika içerisinde ne kadar kredi onayı aldıklarını, görebilir. 20000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunu SMS ile yapacak olan vatandaşlar cep telefonları üzerinden kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 30 50 numarasına göndermesi yeterlidir.

Sms ile başvuru yaptıktan sonra sizlere belirtilecek olan bu kredi limitleri hızlı bir şekilde hesabınızı yatmaktadır. Ptt üzerinden başvuru yapacak olan kişilerin emekli olmaları durumunda emekli maaşları, eğer PTT üzerindeyse sadece 20000 TL değil, 80000 TL'ye kadar nakit imkanından faydalanabilirler. Emekli olan vatandaşlar, özellikle emekli maaşını taşıyarak, hızlı bir şekilde PTT üzerinden nakit kullanabiliyorlar. Emekli maaşınızı PTT'ye taşıyarak, sizlerde hızlı bir şekilde başvurunuzu gerçekleştirebilir ve 24 ay vadeli 80000 TL kredi kullanabilirsiniz.