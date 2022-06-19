Akbank bankamatik kartı olan vatandaşlara duyuru paylaştı

Akbank üzerinden yeni başlatılan kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için 50.000 TL gelir belgesiz kredi imkânından faydalanmak isteyen kişilere internet bankacılığı ve internet sitesi üzerinden kredi onayı verileceği açıklandı. Akbank 36 ay vadeye kadar vermiş olduğu ihtiyaç kredisi kampanyasında şartlara uygun olan vatandaşlar için başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda TC kimlik numarası üzerinden kredi notu sorgulaması yaparak hızlı bir şekilde işlem yapacak ve kredi onayı alacaklardır.

Akbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşların banka şartlarına uygun olması durumunda başvuruları özellikle SMS üzerinden kolay bir şekilde yapılmaktadır. Sms ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler acil kredi imkanından faydalanmak istiyorlarsa başvurularında 5 dakika içerisinde gerçekleştirebiliyor. Akbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların cep telefonları üzerinden atacakları sms ile ne kadar kredi onayı alacakları belli oldu.

36 ay vadeli 50.000 TL kredi için cep telefonunuza Mesaj kısmına girerek Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak 44 25 numarasına mesaj gönderebilirsiniz. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunduktan sonra şartlara uygun olan vatandaşlar Akbank şubelerine giderek kimlik ve gelir belgesi ile birlikte kredi kullanabilir banka şubelerine gidecek olan vatandaşlar kimlikleriyle birlikte işlemlerini yapmak için gişe personeli veya bireysel müşteri temsilcisi üzerinden işlem yapabilir.

Akbank kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar şartlar dahilinde 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu hemen öğrenebilmektedirler.

Emekliye Akbank kredisi

Emekli vatandaşlar için Akbank yeni bir kampanya hazırladı. Emekli maaşınızı eğer Akbank şubeleri üzerinden almak istiyorsanız başvurularınızı gerçekleştirerek Kredi başvurunuzu hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Emekli maaşını Halkbank şubelerinde taşıyarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar Kredi şartlarına uygun olması durumunda hızlı bir şekilde sonuç alabilmektedirler. Emekli maaşı olan vatandaşlar kredi almak istiyorlarsa şartları uygun olmaları durumunda krediye hemen aynı gün içinde hesaplarında yatırabiliyorlar. Emekli olan kişiler Akbank direkt uygulamasını internet şifresini aldıktan sonra mobil uygulama üzerinden başvurularını gerçekleştirecek ihtiyaç kredisi başvurusu yapar ve onay alırsa hafta sonu olsa bile kendi hesaplarına ödeme alabilmektedir.