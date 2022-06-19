Kelebekler Vadisi'nden Hamile Karısını Atan Adam Davasında Müebbet Kararı Bozuldu

Kelebekler Vadisi cinayeti Türkiye'yi sarsan bir haber olmuştu ve tüm ülke dehşete düşmüştü. Muğla'nın Fethiye ilçesinde yer alan vadide Hakan Aysal isimli şahıs 7 aylık hamile eşini kayalıklardan iterek öldürdüğü iddiasıyla yargılanmış ve daha sonra Aysal’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Konu hakkında edinilen bilgilere göre İstinaf Mahkemesi’nin bu kararı bozduğu öğrenildi ve yaşanacak olan gelişmeler merak edildi.

Mahkeme, İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. Üst Kurulundan alınacak olan rapor ile Hakan Aysal isimli şahsın akıl hastası olup olmadığının belirlenmesi gerektiğini açıkladı ve bunun yapılmadığını ifade etti. Müebbet hapis cezası kararını bozarak Hakan Aysal'ın tekrardan yargılanmasına karar verildiği yönünde ifadeler kullanıldı.

Korkunç olay Fethiye'de 19 Haziran 2018 tarihinde meydana gelmişti ve Hakan Aysal iddiaya göre Kelebekler Vadisi’ne fotoğraf çektirmek adına çıkmış oldukları kayalıklardan eşini aşağıya iterek karnındaki bebeğiyle ölümüne sebep olmuştu. Bunun yanı sıra İstinaf Mahkemesi’nin ise İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınması ardından yeniden bir karar vereceği belirtildi.

Dehşet verici cinayet hakkında Semra Aysal'ın abisi Naim Yolcu ise önemli açıklamalarda bulundu ve kararın sağlık raporlarındaki eksikliğini tamamlanması adına bozulduğunu ifade etti. Sonucun değişmeyeceğine inandıklarını açıklayan Yolcu, adalete güvendiklerine ve gerekenin yapılacağını söyledi. Sağlık raporlarında yaşanan eksiklik sebebiyle sonucun değişmeyeceğini düşündüklerini ifade eden Yolcu, diğer konularda bozulan bir durumun olmadığını ve sanığın tutukluluk halinin devam ettiğini ifade etti.

7 aylık hamile olan Semra Aysal 19 Haziran 2018 tarihinde Kelebekler Vadisi’nde fotoğraf çektirdiği sırada kayalıklardan düşerek bebeğiyle birlikte hayatını kaybetmişti. Soruşturma ise ölüme şüpheli bulunması üzerine başlatılmış ve Semra Aysal’ın eşi Hakan Aysal'ın dehşet verici olaydan kısa bir süre önce eşine 400 bin lira değerinde ferdi kaza sigortası yaptırdığı bilgisine ulaşılmıştı.