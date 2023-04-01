Akbank banka hesabı olan kişilere bugün akşamdan sonra 70.000 lira ödeme yapılacak

Akbank üzerinden Banka hesabı olan vatandaşlara bugün başlatılan yeni kampanya ile birlikte 70.000 TL ve üzerinde ihtiyaç kredisi ödemesi verileceği bir kampanya duyurusu paylaşıldı. Akbank bireysel ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 5 dakikada sonuç vereceği bu kampanyalara katılarak diledikleri zaman ödemeler alabilecekleri ve kredi ödemelerini hesaplarına yatırabilecekleri bir kampanya hazırladılar. Akbank bireysel ihtiyaç kredisi kampanyası dahilinde işlemlerinizi gerçekleştirmek için uygun faiz oranları ile birlikte Kredi ödemelerinizi hesaplarınıza yatırarak kullanabileceksiniz ve nakit kredi işlemlerinizi hemen aynı gün içinde hesabınız üzerinden başvuru gerçekleştirerek alabileceksiniz.

Akbank bireysel ihtiyaç kredisi kampanyası dahilinde uygun faiz oranları ile birlikte Kredi kullanacak olan kişilere 24 ay vadeli verilecek olan bu krediler 18 yaş üzerinde olmanız durumunda ve bireysel müşteri olmanız durumunda sizlere hızlı bir şekilde hesabınızı ödemeler yatırılacaktır. Akbank ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler özellikle banka müşterisi olması durumunda Kredi başvurularını şubelere gitmeden de işlemlerini Akbank direkt uygulaması üzerinden kolay bir şekilde yapabilmektedir. Akbank direkt uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz başvurularda masrafsız ve gelir belgesiz kredi kullanabilirsiniz.

Akbank üzerinden sms ile ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız cep telefonunuzu Mesaj kısmına girerek Kredi yazıp boşluk bırakıp t.c kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 44 25 numarasına göndermeniz yeterli olacak ve Akbank üzerinden sizler için başlatılan bu ihtiyaç kredisi kampanyasına kısa mesaj atarak başvuruyu gerçekleştireceksiniz.