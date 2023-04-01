13 milyon emekli için şimdi Cumhurbaşkanı tarafından yeni ödeme haberi verildi ve imzalar atıldı

13 milyon emekli için başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanacak olan kişilere Cumhurbaşkanlığı destekli olarak verilecek yeni bir nakit kampanyası başladığı ve nisan ayı içerisinde bu nakit kampanyası kamu bankaları üzerinden sadece emekli maaşı alan vatandaşlara verileceği açıklandı. Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank PTT gibi bankalar üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar ile birlikte faizsiz kredi kullanabileceğiniz Ziraat katılım Bankası ve Vakıf katılım Bankası üzerinden emekli maaşı alan tüm vatandaşlar devlet destekli verilecek olan 50.000 TL'ye kadar ek ödemelerden faydalanabilecekleri bu Kredi kampanyalarına katılabilmektedirler. 50.000 TL 36 ay vadeli üye 3 ay ertelemeli olarak alabileceğiniz bu kampanyalara katılmak için başvurularınızı gerçekleştirerek hızlı bir şekilde ödeme alabilirsiniz.

Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank ve PTT üzerinden başvuru gerçekleştirerek nakit kullanacak olan vatandaşlar belirli şartlara uygun olarak Kredi işlemlerini hızlı bir şekilde banka şubeleri de giderek kimlik ve gelir belgesi ile birlikte yapabiliyor. PTT üzerinden başvuru gerçekleştirecek olan emeklilerin emekli maaşı PTT şubeleri üzerinde olmaları durumunda cep telefonlarına Mesaj kısmına girerek ve bankaya kayıtlı olan cep telefonları numarası olmasına özen göstererek cep telefonunun Mesaj kısmına PTT yazıp boşluk bırakıp t.c kimlik numarasını yazarak 30 50 numarasına göndermesi gerekiyor.

Ziraat katılım Bankası ve Vakıf katılım Bankası üzerinden faizsiz Olarak emekli kredisi kullanacak olan vatandaşlarda banka şubeleri ve bankadan internet sitesi üzerinden verilecek olan devlet destekli kredilerde düşük kar payı oranları ile birlikte Kredi kullanacak ve tüm yapacakları bankacılık işlemlerinde sıfır faiz ile işlem yapacaklardır.