Akbank 8 gün içinde 70.000 TL ödeme yapacak! Banka genel müdürü açıkladı!

Akbank, yapmış olduğu yeni kampanya ile birlikte 8 gün içerisinde kendi banka hesabı olan tüm vatandaşlara 70000 TL'ye kadar ödeme yapacağı haberini verdi. Akbank 70000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için başlattığı bu kampanyada 70000 TL kredi ödemesi olacak olan kişilere belirli şartlar dahilinde kredi ödemeleri gerçekleştireceğini açıkladı. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen tüm vatandaşlara nakit ihtiyacı olur durumunda, şubelere gitmeden de işlemleri kolay bir şekilde yapılabilecek.

Akbank müşterisi olmanız yeterli

Akbank müşterisi olan tüm vatandaşlar nakit ihtiyacı olması durumunda başvurularını gerçekleştirebilecekleri bu kampanyalara katılmak istiyorlarsa, 8 gün içerisinde 70000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ödemesi alabiliyor. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, kredi başvurularını gerçekleştirerek nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşları 8 gün içinde 70000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ödemesi verilecek.

Akbank İhtiyaç Kredisi Başvurusu, SMS ile yapılıyor!

Akbank İhtiyaç Kredisi Başvurusu, cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da yapabilirsiniz. Sms ile kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor. Akbank, SMS ile kredi başvurusu yapıp onay olan tüm vatandaşlara banka, istedikleri zaman, şubeler üzerinden de internet bankacılığı üzerinden onaylanan kredisini kullandırmaktadır.

Akbank müşterisi olan vatandaşlara Akbank Direkt uygulaması üzerinden kredi alabilmektedir.

Akbank Direkt uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşlara Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak buradan 7 24 kredi başvurusunda bulunabilir. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz kredi başvurularında, gelir belgesi istenmez ve masrafsız olarak sizlere internet üzerinden kredi kullandırıldığı için diğer faiz oranlarıyla karşılaştırma yaptığınız zaman daha düşük faiz oranlarından yararlanırsınız.