TC Kimlik Numarası Son Rakamları 0-2-6-8-4 Olanlara 3000 TL Ödeme! PTT, Ziraat ve Diğer Bankalardan Yapılıyor

TC kimlik numarası üzerinden 3000 TL ve üzerinde ödeme almak isteyen vatandaşlar için yapılan yeni kampanyada, PTT başta olmak üzere Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, destek ödemesi verecek. Tc kimlik numarası üzerinden başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için nakit ihtiyacı olan vatandaşlara 3000 TL ve üzerinde destek kredileri ödenmektedir.

Emekli olan vatandaşlar ile birlikte sigortalı olarak çalışan tüm vatandaşların başvurularını gerçekleştirmeleri halinde kullanabilecekleri bu kredilerden faydalanabilmeleri için kimlik numaraları üzerinden destek kredisi ödemesi yapılıyor.

Tc kimlik numarası üzerinden yapılan sorgulamada diğer bankalardaki olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı da kapatmak istiyorsanız, yüksek limitli kredilere başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. 3000 TL kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmeleri halinde 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak kredi alabilir.

Kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ptt, Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa öncelikli olarak bireysel müşteri olması, banka tarafından isteniyor. Başvurularını gerçekleştirmek için en yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi kolay bir Şekilde yapabilirsiniz. Ayrıca, başvurularını, PTT üzerinden gerçekleştirecek olan vatandaşların banka şartlarına uygun olmaları durumunda kredi ödemelerinden faydalanabilmeleri için hemen aynı gün içinde işlem yapılacağı açıklandı.

Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 30 50 numarasına gönderebilirsiniz.

Tc kimlik numarası üzerinden sadece kamu bankaları aracılığı ile birlikte kredi ödemelerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı veya çalışma maaş almaları durumunda internet bankacılığı uygulamaları üzerinden kredi kullanabilmektedir.