Akbank 10-20-30-40 bin TL ödeme yapacak! Bugün başladı ve TC kimlik yazarak alınıyor...

Akbank üzerinden başlatılan yeni kampanyada kredi ihtiyacı olan vatandaşlara TC kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulamalar ile birlikte kredi ödemeleri hızlı bir şekilde verileceği açıklandı.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve banka kredi politikalarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, sizlerde başvurularınızı gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi alabilecek ve 10000 TL ile 40000 TL arasında kredi ödemesi gerçekleştirebileceksiniz. Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlara başvuru şartlarına uygun olmaları durumunda, diledikleri zaman kredi ödemeleri hızlı bir şekilde verilecektir.

Akbank kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız...

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS atarak bu bankadan ne kadar kredi onayı aldıklarını, hemen görebiliyor. Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvuru gerçekleştirmek isteyen kişilere cep telefonları üzerinden SMS atarak hemen sonuç alabiliyor.

Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulamalar sonrasında kredi ödemelerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi verilmektedir.

Akbank Direkt uygulaması üzerinden de kredi başvurusu yapmak isteyen tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde işlemler gerçekleştirilir. Akbank Direkt uygulaması üzerinden kullanmış olduğunuz kredilerde de masrafsız ve gelir belgesiz olarak sizlere kredi işlemleri sunulmaktadır. Akbank'ın resmi internet sitesine giriş yaparak buradan kredi, kampanyalar hakkında bilgi alabilir ve sonuçlanan kredinizi görebilirsiniz.