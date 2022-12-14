Galatasaray'dan, Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı! Henüz 19 yaşında Florya'ya geliyor

2021 yılında Fenerbahçe'den Almanya'nın Stuttgart takımına bonservissiz olarak transfer olan Ömer Faruk Beyaz, beklenen performansı bir türlü gösteremedi. Bundesliga temsilcisi, Magdeburg’a kiraladığı 19 yaşındaki oyuncuyla ilgili geçtiğimiz günlerde bir açıklama yayınladı.

Magdeburg’a kiralık gönderilen Ömer Faruk Beyaz, yeniden Stuttgart ile antrenmanlara çıkmaya başladı. Suttgart, sosyal medya hesabı üzerinden 19 yaşındaki oyuncuya kulüp aradıklarını duyurdu.

Süper Lig’in dev ekibi Galatasaray’ın bu gelişmeler üzerine harekete geçtiği ve Ömer Faruk Beyaz’ı kadrosuna katmak için çalışmalara başladığı öğrenildi. Ocak ayı transfer döneminde Sarı-Kırmızılılar’ın Stuttgart ile resmi görüşmelere başlayacağı ve transferi sonuçlandırmaya çalışacağı belirtildi.

Türk futbolunun önemli yetenekleri arasında gösterilen Ömer Faruk Beyaz, Fenerbahçe'de yeterince forma şansı bulamadığı ve Avrupa hayali kurduğunu belirterek Stuttgart’a transfer olmuştu.

Stuttgart’ta bir türlü kendisini futbola veremeyen ve sadece 79 dakika süre alan Ömer Faruk Beyaz, daha sonra Magdeburg’a kiralandı. Genç yıldız, Magdeburg takımında da toplamda 69 dakika forma şansı bulabildi. 4 maçta gol ve asist üretemedi. Beyaz, 5 kez Süper Lig maçına çıkarken 11 kez Türkiye U21 takımında şans buldu.

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