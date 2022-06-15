Akbank 0.55’lik Faiz Oranıyla Acil Kredi Veriyor! Bu Kampanyaya Katılım Koşulları Tam Olarak Nelerdir?

Akbank, kişiler yüzde 0.55 faiz oranıyla acil nakit kredi başvurusu yapmaya çağırıyor. Gelen açıklama banka, anında duyuruyla başvuruları resmen başlatmış olduğunu söyledi. Akbank’ın bu girişimi herkesçe olumlu karşılandı.

Akbank tarafından sunulan ihtiyaç kredisine başvuru yapmak isteyen kişiler, banka olanaklarına uygun olmaları durumunda yüzde 0.55’lik düzeydeki faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi talebinde bulunmalarıyla kolay, net ve güvenli bir halde istedikleri zaman başvurularını tamamlayabilir. Akbank’ın bu kampanyasından direkt olarak yararlanmak isteyenler kesinlikle kredi kartı ödemelerini zamanında yapan kişiler olmalıdır. Bu bir şarttır. Akbank, sadece kendi bankasının müşterilerine bu krediyi sunmaktadır. Daha evvel bahsi geçen bankadan herhangi bir kredi ya da kart almadıysanız yine de başvuru yapabilirsiniz. Böylece güncel faiz oranları sizin için de geçerli olur.

Akbank’ın Sunduğu Bu Kredi Kampanyasına Nasıl Başvuru Yapılır?

Yüzde 0.55’lik faiz oranıyla on bin liralık onayın alınmasıyla birlikte bankanın bu kampanyasına katılmak isteyen bireyler, Akbank direkt uygulamasına girerek kendilerine özel belirlenen kredi limitini kullanmak suretiyle başvuru işlemlerini tamamlamalıdır. On bin TL’nin üzerinde bir ihtiyaç kredisine başvuru yapmak isteyenler ise Akbank’ın aplikasyonunu kullanmak yoluyla 100 bin TL’ye ulaşan nakit kredi çekebilir. Bankanın sunduğu bu kampanyadan yararlanmak isteyen kişilerden biriyseniz eğer, kesinlikle elinizi çabuk tutmalısınız. Memnun kalacağınız aşikardır.

Cep telefonunuz üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız, bankanın SMS kredi servisini kullanabilirsiniz. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler KREDİ TC KİMLİK yazarak 4425 numarasına mesaj atması durumunda kredi onayı alacaklardır. Kredi notu uygun olan kişiler, uygun faizlerle krediler hakkında bilgileri bankanın müşteri hizmetleri numarası 444 25 25 numarasını arayarak öğrenebilir veya bankanın kredi şartlarına uygun olan kişiler, 3 ay ertelemeli kredi için bankanın sitesinden destek alabilirler.