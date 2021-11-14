Akbank 0.55 faiz oranları ile 55 bin TL ihtiyaç kredisi kampanyası bu akşam başlıyor

Akbank üzerinden yapılan yeni kampanya ile birlikte 0.55 faiz oranları ile 55 bin TL ihtiyaç kredisi kampanyası bu akşam başlıyor. Son dakika haberi olarak internet sitesi üzerinden duyuru yapılan bu haber ile birlikte detayları da ve başvuru şartları değer belli oldu. Akbank üzerinden 0.55 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler bazı şartlara uygun olmalı.

Akbank son dakika olarak yapmış olduğu bu durumda özellikle ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan ve kendi bankası'nda daha önce Kredi kullanmış olan kişilere 55 bin TL'ye kadar hem ihtiyaç kredisi hem de borç kapatma kredisi vereceğini duyurdu. 24 ay ve 36 ay vadeli kredi seçenekleri ile birlikte kullanabileceğiniz 55000 TL ihtiyaç kredisi 0.55 faiz oranları ile alırsanız ilk taksit ödemesinde dilerseniz 3 ay erteleme de yapılabiliyor.

Pandemi dönemi ve pandemi dönemi sonrasında ihtiyaç kredisi kullanacak kişilerin en çok başvuru yaptıkları bankaların başınıza gelen Akbank kredi kullanacak olan kişilere 0.55 faiz oranları ile kredi verecek.

Akbank kredi başvurusu nasıl yapılır?

Akbank üzerinden 0.55 faiz oranları ile kredi kullanmak isteyen kişiler başvuru yapmak istiyorlarsa, en yakın banka şubesine giderek kimlik gelir belgesi ve ikametgah belgesi ile kredi başvurusunda bulunabilir veya bankanın resmi internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu eksiksiz doldurarak Kredi başvurusunda bulunabilir. İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler ayrıca bu bankadan sms ile de hemen kredi başvurusu yapabiliyor.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu

Cep telefonunuzun mesaj kısmından Kredi yazın boşluk bırakın t.c. kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 4425 numarasına gönderirseniz 5 dakika içerisinde Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanıp kullanmayacağını öğrenebilirsiniz. SMS ile kredi başvurusu yapan kişiler banka kredi notuna uygun olması durumunda Kredi notuna göre faiz oranları ile yararlanacağı için 0.55 faiz oranları ile kredi onayı almazsanız daha yüksek faiz oranları ile kredi kullanabilirsiniz.

Akbank 0.55 faizli krediyi genellikle daha önce kendi bankası'ndan kredi ve kredi kartı kullanmış düzenli ödemeler yapmış ve kredi notu yüksek olan müşterilere sunacaktır.