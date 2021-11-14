Ekvador'daki Hapishane Çatışmalarında Düzinelerce Mahkum Öldü

Yetkililere göre, Ekvador'un en büyük şehri Guayaquil'deki bir hapishanede çıkan şiddetli çatışmalarda düzinelerce mahkum öldü. Ekvador Savcılığı Cumartesi günü Twitter'da, "Ön bilgilere göre, yaklaşık 68 mahkum öldürüldü ve 25 kişi de yaralandı" diye yazdı ve polis tarafından 58 kişinin öldüğü ve 12 kişinin yaralandığı daha önce verilen bir ücrete yükseltildi.

Guayas eyaletindeki Guayaquil'in eteklerinde bulunan Penitenciaria del Litoral'daki arbede, son birkaç ay içinde hapishanede meydana gelen bu tür birkaç olaydan sadece biriydi. Eylül ayında rakip çeteler arasında çıkan bir isyanda 119 mahkum hayatını kaybetmişti.

Ekvador'un uyuşturucu çetelerine bağlı binlerce mahkûmun sık sık isyana dönüşen şiddetli çatışmalarda karşı karşıya geldiği bozuk hapishane sisteminde bu yıl yaklaşık 300 mahkûm öldürüldü. Cumartesi günü hapishanenin yakınında yaşayan sakinler, kilitli yerden saatlerce süren sürekli silah sesleri ve patlamalar duyduklarını bildirdiler. Dışarıda mahkûmların yakınları, sevdiklerinden haber almak için toplandı.

"Yeteri kadarı. Öldürmeyi ne zaman durduracaklar? Kardeşi sekiz aydır cezaevinde olan 55 yaşındaki Francisca Chancay, "Burası bir hapishane mezbaha değil, onlar insan" dedi.

Bazıları Ekvador güvenlik güçlerinin hapishanelerin kontrolünü ele geçirmesini istiyordu. “[Başkan Guillermo] Kement neyi bekliyor? Daha fazla ölüm olduğunu mu?” dedi oğlu mahkûm olan 62 yaşındaki Maritza Vera. “Merhamet et, nerede insan hakları. Bunun değişeceğini düşündük, ama daha da kötü."

Hapishane şiddeti, Lasso tarafından Ekim ayında ilan edilen ve güvenlik güçlerine uyuşturucu kaçakçılığı ve diğer suçlarla mücadele etme yetkisi veren ulusal bir olağanüstü hal sırasında ortaya çıkıyor.

Ekvador'un cezaevi sisteminde yaklaşık 8.500'ü Litoral'de olmak üzere 40.000 mahkum var. Hapishane hizmetlerinin verilerine göre, tesisler ulusal düzeyde yüzde 55 ve Litoral tesiste yüzde 62 oranında aşırı kalabalık.

Geçen ay, ülkenin cezaevi idaresi başkanı, gözaltı merkezlerindeki aşırı kalabalığı azaltmak amacıyla 2.000 kadar mahkumun affedileceğini duyurdu. SNAI cezaevi idaresi müdürü Bolivar Garzon 1 Ekim'de hükümetin yaşlı ve kadın mahpusların yanı sıra engelli ve ölümcül hastalığı olanların serbest bırakılmasına öncelik vereceğini söyledi.