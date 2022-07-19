Akbank 0.55 Faiz Oranıyla Acil Kredi İmkânı Sunuyor Başvuru İçin Katılım Koşulları Nelerdir?

Akbank, nakit ihtiyacı duyan vatandaşlara %0,55 faiz oranı ile nakit kredi imkânı sunuyor. Başvuruda bulunacak vatandaşlar için duyuru yapan banka başvuruları kabul etmeye başladı.

Akbank’tan nakit sıkıntısı çeken vatandaşlara acil nakit kredi için davet ediyor.%0,55 faiz oranları ile nakit kredi vermeyi düşünen banka yapmış olduğu duyuru ile kredi başvurularını kabul etmeye başladı. Bankanın ihtiyaç kredisine başvuru yapmak isteyen vatandaşlara, belirlemiş olduğu kredi koşullarına uygun olmaları halinde 0,55 faiz oranı ile ihtiyaç kredisi vereceğini bildirdi. İhtiyaç kredisi talebinde bulunan vatandaşlar kolay ve hızlı bir şekilde başvuru işlemlerini yapabilecek. Banka tarafından uygulamaya koyulan kampanyaya katılım sağlamak isteyen vatandaşlar, bankada hesaplarının bulunması durumunda, kredi çekerek borçlarını zamanında ödemiş olmalarının yanı sıra kredi kartı kullanımından kaynaklanan kredi kartı ödemelerini zamanında yapmış olmaları gerekir.

Banka sadece hesabı bulunan vatandaşlara yüzde 0,55 faiz oranı ile ihtiyaç kredisi sunuyor. Önceki zamanlarda bu bankadan alınan kredi veya kredi kartı alınmış ise, ihtiyaç kredisine başvuru yapabilecek. Banka üzerinden alınacak kredinin vade seçenekleri 36 ay olarak belirlenmiş olup en az 10 bin liralık tutarlık ihtiyaç kredisi sunuluyor.

Kampanyaya Başvuru İşlemleri Nasıl Yapılır?

Akbank tarafından uygulamaya koyulan ihtiyaç kredisi için Yüzde 0.55 faiz oranı ile 10 bin liralık kredi için onay alınması durumunda ayrıca, bankanın ihtiyaç kredi kampanyasına da katılım sağlamak isteyen vatandaşlar, bankanın uygulamasını kullanarak erişim sağlayabilirler. 10 bin liranın üzerinden ihtiyaç kredisine başvuru yapmak için bankanın uygulaması kullanılarak istenilen zamanda 100 bin liraya kadar varan acil nakit kredi imkânından faydalanabilirler.

Akbank, 50 bin liraya kadar varan krediler için 36 ay vade seçeneği sunarken, kredi işlemlerini gerçekleştiren vatandaşlara 50 bin liranın üzerinden verilecek kredilerde 24 ay vade seçenekleri bulunduruyor. Öte yandan cep telefonlarından mesaj atılarak kredi yazıp boş bırakılarak TC kimlik numarası yazılarak 4425 nolu numaraya mesaj atılmak sureti ile başvuru yapabilirler. Yetki verilecek miktar için kısa sürede sonra hesaplara problemsiz olarak aktarılıyor.