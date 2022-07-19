Garanti Bankası 15.000 TL düşük faizli kredi kampanyasını duyurdu! 3 ay sigortası olan ve emekli olan alacak

Garanti Bankası bayramdan sonra başlatmış olduğu yeni Kredi kampanyasını duyurdu. Emekli olan ve sigortalı olarak çalışan vatandaşlar için ödenecek olan 15.000 TL İhtiyaç kredisinde düşük faizli kredi ve gelir belgesiz kredi imkanı sunmaktadır. Garanti Bankası üzerinden başlatılan Bu kampanyada 36 ay vadeye kadar işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar için 90 gün ertelemeli olarak Kredi imkanı sağlanacaktır. 15.000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar kredi almak istiyorlarsa başvurularını 5 dakika içerisinde yapabilmektedir.

Garanti Bankası üzerinden 15.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar banka kredi şartlarında da uygun olması gerekiyor.

Banka üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşların kredi puanı 1200 ve üzerinde olması durumunda değerlendirmeye alınacak ve daha önceki banka çalışma performanslarına bakılarak kredi onayı imkanı sunulacaktır. Bu Kural sadece sigortalı olarak çalışan vatandaşlar için geçerli olmaktadır. Emekli olan vatandaşlar emekli maaşını Garanti bankası'na taşıyarak daha yüksek limitlerde kredi kullanabilir ve Kredi notu düşük olsa bile ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi alabilirler.

Başvuru yapmak istiyorsanız size en yakın Garanti Bankası şubesine kimliğinizle birlikte gidebilir veya bankanın resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak kredi onayı alabilirsiniz. Garanti Bankası internet sitesi üzerinden yapılan kredi başvuruları sonrasında onay alan vatandaşlar banka hesapları olması durumunda Garanti Bankası mobil uygulaması üzerinden kredi imkanı'ndan faydalanıyor. Banka kredi puanınıza göre kredi faiz oranları belirleneceği için güncel faiz oranlarını bankanın resmi internet sitesi üzerinden öğrenmenizi öneriyoruz.