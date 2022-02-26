Akbank 0.49 Faizle Nakit Vereceğini Duyurdu! Başvuru Yaparak Hesabınıza 10.000 TL Ödeme Alın!

Akbank üzerinden başlatılan son dakika kampanyasında daha önce bu bankadan kredi veya kredi kartı kullanmış olan ve bu kullanmış oldukları kredi ve kredi kartı ürünlerini düzenli ödemeleri yapan kişilere 0.49 faizle ihtiyaç kredisi verilecek. Akbank, yapmış olduğu resmi internet sitesindeki duyuru sonrasında başvuru yapacak olan vatandaşların, Akbank üzerinden hızlı birşekilde bu kredileri alabilmeleri için bazı şartlara uygun olması gerektiğini anlattı.

Akbank İhtiyaç Kredisi başvurusu olarak 10.000 TL'ye kadar alabileceğiniz 0.49 faizli ihtiyaç kredisi kampanyası sadece özel müşteriler için verilen bir kampanyadır. Başvuru yapacak olan vatandaşlar, daha önce bu bankadan kredi kredi kartı kullanmış olması durumunda başvurusunu yapabilecek ve hemen kendi hesabına, şubelere gitmeden de hem 10.000 TL'ye kadar 0.49 faizli kredi kullandırabilecek.

Başvuru

Akbank üzerinden 0.49 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, 10000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, bankanın internet bankacılığı uygulaması olan Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak buradan ihtiyaç kredisi başvurusunu gerçekleştirebiliyor.

10 bin TL'ye kadar kullanmış olduğunuz ihtiyaç kredilerinde banka 36 ay vadeye kadar sizlere kredi imkanı tanırken, ayrıca, ilk taksit ödemeniz de 90 gün kadar erteleme yapma imkanı da sunmaktadır. Başvuru yapacak olan vatandaşlar, ayrıca Akbank'ın SMS kredi servisini kullanarak da işlem yapabilir ve kredi başvurusunda bulunabilir.

Akbank üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, kredi yazın boşluk, bırakın TC kimlik numaranızı da yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderin. Gönderilen mesaj sonrasında başvurunuzu hızlı birşekilde banka, değerlendirmeye alacak ve sizlere hemen sonucunu cep telefonumuza mesaj olarak gönderecektir. Gönderilen mesaj sonrasında banka 5 dakika içerisinde sizlere vermiş olduğu bu sonucu olumlu olursa en yakın banka şubesine giderek belirtilen faiz oranları ile krediyi kullanabilirsiniz.

Akbank üzerinden 10000 TL üzerinde ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar ise banka şubelerine giderek veya yine aynı şekilde SMS atarak, başvuru gerçekleştirebilir ve bankanın, güncel faiz oranları ile daha yüksek limitlerde kredi kullanabilir. Akbank'ın resmi internet sitesine girerek, kampanya detayları hakkında bilgiler alabilirsiniz.