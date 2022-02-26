Bugün Sabah 08:30'da Duyuruldu! Emekliye 15.000 TL Ödeme Yapılacağı Haberi Geldi. Emekli olan vatandaşlar için başlatılan son dakika kampanyasında 15.000 TL'ye kadar ödeme yapılacağı haberi geldi. Emekli olan vatandaşlar, 15 bin TL'ye kadar hızlı bir şekilde bankalar aracılığıyla ödeme alabilecek.

Nakit ihtiyacınız olması durumunda emekli maaş almış olduğunuz banka üzerinden, hatta gelir belgesiz kefilsiz ve şubelere gitmeden, ödemeler alabiliyorsunuz. Emekli olan kişilerin başvurularını yapabilecekleri internet bankacılığı sistemini kullanabilmeleri için banka üzerinden bir internet bankacılığı şifresi alması gerekmektedir. İnternet üzerinden işlem yapamayan vatandaşlar ise banka şubelerinden ve banka müşteri hizmetleri numarası üzerinden istedikleri zaman başvurularını gerçekleştirebilir. Kampanyayı başlatan bankaların başında gelen Ziraat Bankası, kamu bankası olmasından dolayı en çok tercih edilen bankaların başında gelmektedir.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası üzerinden kampanya başvurusu yapacak olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebilecekleri kredi kampanyasına hemen başvurularını gerçekleştirebiliyor. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası üzerinden alıyorsanız başvurunuzu bankanın internet bankacılığı üzerinden yaparak 15 bin TL ödeme alabilirsiniz. Başvuru yapacak olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebilecek, onaylanan tutar, hemen kendi hesabına yatırılabilecektir. 36 ay vadeye kadar kullanacağınız on beş bin TL emekli kredisi için banka sizden ayrıca, ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapma imkanı da sunmaktadır.

Vakıfbank ve Halkbank

Diğer kamu bankaları olan VakıfBank Halkbank üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, 36 ay vadeye kadar hızlı birşekilde kredi kullanabilecektir. Emekli maaşınızı bu bankalardan alıyorsanız, emekli maaş almış olduğunuz hesap üzerinden internet şifresi oluşturarak banka şubelerine gitmeden gelir belgesiz olarak istediğiniz zaman nakit kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Emekli olan kişiler, şubat ayı ve mart ayı itibariyle başvurularını gerçekleştirerek hızlı birşekilde kredi onay alabilecektir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurularınızı gerçekleştirerek, bu bankalar üzerinden istediğiniz zaman nakit kredi kullanabilirsiniz.

Emekli olan kişiler, ayrıca yüksek limitli borç transfer kredisi ve ihtiyaç kredisi de kullanabiliyor. Emekli maaşınızı almış olduğunuz banka üzerinden yapacağınız başvurular ile birlikte emekli maaşınız üzerinden diğer bankadaki olan güncel borçlarımızı da kapatarak, tek bir yerde ödeme kolaylığı sağlayabilirsiniz.