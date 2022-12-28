Akaryakıta çılgın indirim! Benzinlikler dolup dolup taşacak... İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total fiyatı

Benzinlikler dolup dolup taşacak... Akaryakıta çılgın indirim! İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total fiyatı... Vatandaşın merakla beklediği akaryakıt indirimleri haberleri gelmeye başladı. Sektör sahiplerinden vatandaşın beklediği indirim haberleri ulaşmaya başladı.

Petrol Fiyatları

Brent petrol varili fiyatları Kasım ayından beri indirim dönemine girmişti. Son indirimler günümüze kadar devam ederek 100 dolardan 93 dolara kadar geriledi. Petrol fiyatlarındaki sert düşüşler akaryakıt istasyonlarına da indirim olarak yansıdı.

Petrol fiyatlarındaki düşüşler kadar döviz kurundaki hareketlilikler de akaryakıt istasyonlarını etkilemeye başladı. İstasyonlarda fiyatlar yapılan indirimlere göre ve zamlara göre sürekli olarak güncellenmektedir.

Bu haftaki indirimlere göre ise petrol piyasasında petrolün varili 79,80 dolar seviyesine kadar düştü. Bugün itibariyle ise 52 cent artış göstererek 80,22 dolar sevilerine çıktı.

Petrol fiyatlarındaki düşüş ve artışların ülkemizdeki akaryakıt fiyatlarını etkileyeceği düşünülüyor. Bu yeni fiyatların belirlenmesinde petrol fiyatlarını takip etmek doğru bir karar olacaktır.

Petrol Ofisi son dakika akaryakıt fiyat listesi

Benzin Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: 18.61 lira

İstanbul Avrupa Yakası: 18.6 lira

Ankara: 18.82 lira

İzmir: 18.82 lira

Motorin Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: 22.06 lira

İstanbul Avrupa Yakası: 22.04 lira

Ankara: 22.22 lira

İzmir: 22.32 lira

Total son dakika akaryakıt fiyat listesi

Benzin Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: 18.63 lira

İstanbul Avrupa Yakası: 18.62 lira

Ankara: 18.82 lira

İzmir: 18.82 lira

Motorin Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: 22.03 lira

İstanbul Avrupa Yakası: 22.08 lira

Ankara: 22.18 lira

İzmir: 22.28 lira

Opet son dakika akaryakıt fiyat listesi

Benzin Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: 18.63 lira

İstanbul Avrupa Yakası: 18.62 lira

Ankara: 18.83 lira

İzmir: 18.82 lira

Motorin Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: 22.05 lira

İstanbul Avrupa Yakası: 22.03 lira

Ankara: 22.21 lira

İzmir: 22.31 lira

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