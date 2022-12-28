Son dakika: Memura ve emekliye büyük müjde! Ocak 2023 enflasyon zammı sonrası iyileştirme zammı geldi!

Son dakika: Ocak 2023 enflasyon zammı sonrası iyileştirme zammı geldi!! Memura ve emekliye büyük müjde! Her yıl iyileştirme yapılan maaşların bu sene ne kadar arttırılacağı vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor.

Ne Kadar Zam Yapılacak?

Memur ve emekliler yeni yılda maaşlarında ne kadar zam olacağını merakla araştırmaya başladı. Enflasyon oranlarının her yıl değişmesi çalışanların ve emeklilerin maaşlarında değişikliğe sebep oluyor.

TÜFE oranlarında son on iki aylık değişim yüzde 70,36 olarak görüntülendi. Çalışan ve emeklilerin alacağı zamlı maaşlar son 6 aylık enflasyon oranlarına göre şekillenecek.

Memurların ikinci dönem için sözleşmelerine göre zam oranları ,11 e kadar dayandı. Bu rakamsal oran Aralık enflasyonuna göre tekrar şekillenmiş olacak. Yapılacak olan son zam ile ilgili kesin bilgilere ise yeni yıla girdikten sonra maaş alınması ile birlikte ulaşılmış olacak.

Yeni Yılda Memur Maaşı

Memurlar ve memur emeklileriyle yapılan sözleşmeye göre maaşlar 2023 yılının Ocak’ta %8 ve Temmuz’da %6 oranında arttırılacak. Bu dönemlerde yine enflasyon farkları memurlara ve memur emeklilerine zam olarak yansıyacak.

TÜFE’deki artış sebebiyle memurlara enflasyon farkları yansıtılacak. Son üç aylık enflasyon farkları göz önünde bulundurulduğu taktirde en düşük memur maaşının %30 artışa sahip olması gerekiyor. Bu durumda ise en düşük memur maaşı toplam 9 bin 105 TL’den 11 bin 836 TL’ ulaşıyor.

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