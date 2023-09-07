Brent petrolde aylar sonra gelen yükseliş grafiği petrol fiyatlarını da etkiliyor. Araç sahipleri yeniden indirimin uygulanmasını beklerken brent petroldeki yükseliş ile zam sesleri duyulmaya başladı.

Döviz kurundaki artış ve petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik ile son olarak uygulanan vergi zamları ile akaryakıt fiyatları neredeyse 40 TL'ye kadar ulaştı.

AKARYAKITA UYGULANAN SON ZAMLAR!

5 Eylül tarihinde LPG'ye 1 lira 30 kuruş zam geldi. Eylül ayının son zammı ile beraber LPG'nin litre fiyatı İstanbul'da 17,20 TL, Ankara'da 17,69 TL, İzmir'de ise 17,40'ye ulaştı.

Ağustos ayının son haftası benzine peş peşe uygulanan indirimlerin ardından İstanbul'da benzinin litresi 36,64 TL, Ankara'da benzinin litresi 37,18 TL, İzmir'de benzinin litresi 37,24 TL'ye kadar düştü.

MOTORİNE ZAM VAR MI?

Motorine uygulanan zamlar ilk kez 25 Temmuz tarihinde 1 lira 55 kuruş ile başladıÇ Temmuz ayında 2 farklı zamla karşılanan motorin 1 Ağustos tarihi itibariyle 1 lira 7 kuruşluk yeniden zamlandı. Ağustos ayında 4 kez zam alan motorin 31 Ağustos ve 1 Eylül tarihlerinde 97 kuruş ve 99 kuruş olarak indirim uygulandı.

7 EYLÜL PERŞEMBE GÜNÜ BENZİN, MOTORİN, LPG GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

-İstanbul benzinin litresi 36,64 TL

-İstanbul motorinin litresi 37,76 TL

-İstanbul LPG’nin litresi 17,20 TL

-Ankara benzinin litresi 37,18 TL

-Ankara motorinin litresi 38,45 TL

-Ankara LPG’nin litresi 17,69 TL

-İzmir benzinin litresi 37,24 TL

-İzmir motorinin litresi 38,40 TL

-İzmir LPG’nin litresi 17,40 TL