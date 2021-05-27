AK Parti'den Sedat Peker’in İddiaları Hakkında Açıklama Geldi

Sedat Peker’in iddialarına yönelik gerginlik devam ederken, AK Parti Sözcüsü Çelik’ten açıklama geldi. Çelik, iddiaları şiddetle reddettiğini söyledi. Detaylar haberimizde…

Sedat Peker’in Youtube üzerinden yayınladığı videolar Türkiye gündeminden düşmemeye devam ediyor. Peker’in videosunda bahsettiği iddialar gerilimi arttırıyor. Bugüne kadar toplam 7 video yayınlayan Peker, videolarda bahsettiği sansasyonel iddialar özellikle siyasetin göbeğine düşmüş durumda. Videolarında hedef aldığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve son videosunda da Binali Yıldırım’ın oğlu Erkan Yıldırım’ın hakkında ileri sürdüğü iddialar tartışmalara sebep oldu. Bu zamana kadar iddialara ilişkin çeşitli açıklamalar yapıldı

Tartışma sürerken AK Parti Sözcüsü Çelik'ten bir açıklama geldi. Sözcü Çelik, AK Parti MYK'sının iddiaları en güçlü şekilde reddettiğini belirterek, ''Siyasetin referansı hiçbir zaman suç örgütü olmamalı'' dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısında konuşan gündemlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sedat Peker’in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’a yönelik iddiaları tartışmalara yol açtı. Peker’in iddialarına AK Parti’den tepki geldi. Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sürerken kameraların karşısına geçen Çelik, "MYK'mız en güçlü şekilde bu iddiaları reddediyor." dedi.

Sözcü Çelik’in açıklamaları şu şekilde:

''İllegal mafyatik bir kişinin, İçişleri Bakanı ve Binali Yıldırım hakkındaki iddiaları gündeme getiriliyor. Sedat Peker'in iddialarını AK Parti MYK'sı en güçlü şekilde reddediyor. Biz güçlü bir siyaset hareketiyiz.

Bu illegal mafyatik alanların siyasete konu olmasının yanlış olduğunu söyledim. Siyasetin sivil dinamikleri içinde olmaması gereken bir şey yaptıkları. İllegal alandan yöneltilen iddiaları, kendi muhalefetlerini inşaa etmek gibi tarihi bir hata yaptılar. Siyasetin referansı hiçbir zaman suç örgütü olmamalı. İçişleri Bakanımız, eski başbakanımız hedef alınıyor.

Diyorlar ki söylenenlerin açığa çıkması için ne yapacağız. Zaten arkadaşlarımızın kendileri yargı mensuplarına başvuruyor.

Biz bu oyunların her zaman farkındayız. Devletimizin, İçişler Bakanımızın hedef alınarak nereye varılmak istendiğini görüyoruz. Görevdeki arkadaşlarımızın istifasını isteyenler, suç örgütlerinin söylemlerini referans almak siyaset yapmak anlamına gelmez. Bu siyasetçinin kendisini suç örgütlerine kullandırması anlamına gelir.”