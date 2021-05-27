Hülya Avşar'dan Zenginlik Açıklaması! Sosyal Medyanın Diline Düştü

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, zenginlik hakkında yapmış olduğu açıklamalar ile sosyal medyada gündem haline geldi ve çok sayıda yorumlar aldı. Zenginliğin, bir insanın başına gelebilecek en kötü şey olduğunu ifade eden Avşar, hayatta bir şeye özlem duymanın gerekli olduğunu açıkladı. Ünlü oyuncu, son olarak Masumiyet isimli dizide hayranları ile buluşmuş ve seyirci kitlesi ile özlem gidermişti. Geçtiğimiz günlerde final kararı alarak ekranlara veda eden Masumiyet isimli dizi sonrasında oyuncu ve şarkıcı merak edilenleri cevapladı.

Haber Global’a konuk olarak katılan Hülya Avşar geçen sene Ayvalık'tan ada aldığı iddialarına da açıklık getirdi ve gerçekleri anlattı. 57 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı, Ayvalık'tan ada aldığı hakkında iddiaları yalanladı ve sadece ilgilenip fiyatını sorduğunu açıkladı. Çok makul bir durum olmasa da ada almanın ticari olarak değerlendirilebileceğini ifade etti. Kendisinin bu kadar büyük yaşamayı seven bir insan olmadığını ifade eden başarılı oyuncu, orada turizmle ilgilenen arkadaşları olduğunu ve sadece ilgilendiğini belirtti.

Zenginlik hakkında da önemli açıklamalarda bulunan Avşar, yapmış olduğu konuşma ile sosyal medyanın diline düştü. “Her şeyi alabilmek ne kadar kötü bir şey, hayatta her şeye karşı şüpheli gezersin” şeklinde ifadeler kullanan ünlü isim, zengin olunduğu zaman sevgilinin “Seni seviyorum” sözüne bile inanılmayacağını söyledi. Her şeyle dalga geçtiğini ve dramatik bir hayatı olmadığını da belirten oyuncu, “Hata ne olabilir ki?” şeklinde bir soru da yöneltti.

Yaşanan iyi ve kötü her şeyle dalga geçtiğini ifade eden ünlü isim, hayatı pek ciddiye almadığını ve bu saatten sonra hayatına birini almayı da düşünmediğini söyledi. Hayatta bir takım şeyleri yaşadığını belirten Hülya Avşar, “Bu saatten sonra neyi paylaşacağız? Tam hayatın keyfini çıkaracakken ne gerek var?” şeklinde açıklamalar yaparak dikkat çekti.