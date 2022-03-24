Ailelere Yardım ve Destek Ödemeleri Başladı! Nakit İhtiyacı Olanlara Hemen Ödeme Verilecek. Son dakika haberi ile destekler nasıl alınacak? Enflasyonun artması ve satın alma gücünün düşmesinden sonra vatandaşlar geçim sıkıntısına girdi ve geçim sıkıntısı arttı. Ancak artan maddi sıkıntılar karşısında devlet destek ödemesi yapmaya başladı. Vatandaşlar PTT şubelerinden destek ödemesi alabilir.

Türkiye'de son yıllarda özellikle pandemi ile birlikte maddi sıkıntılar arttı. Artan enflasyon ve yükselen döviz kurları ile vatandaşların satın alma gücü düşmeye başlayınca, devlet destek ve yardım ödemeleri başladı. Bu hibelerin talep edildiği hemen hemen tüm alanlarda ihtiyaca dayalı ödemeler yapılmaktadır. İsteyen ve şartları sağlayan vatandaşlar ilgili kurumlara giderek bu ödemeleri alabilmektedir. Şu anda elektrik destekleri devlet tarafından verilen destekler kapsamındadır Elektrik desteği almaya hak kazanan vatandaşlar, elektrik faturası ve kimlik kartları ile PTT şubelerine giderek bu ödemelerden yararlanabilmektedir.

Elektrik Destek Ödemeleri Ne Kadar Olmaktadır?

Geçen ay Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğalgaz destek ödemelerinin detaylarını paylaşmıştı. Doğal gaz üretiminin açıklanmasının ardından gündeme elektrik zamları ve elektrik teşvikleri geldi. Birçok vatandaş dilerlerse elektrik teşviklerinden yararlanabilmektedir.



Detayları belli olan elektrik faturalarında ödemeler PTT şubeleri üzerinden yapılmaktadır. İlgili elektrik yardımı hanedeki kişi sayısına göre değişmektedir. Bu noktada yardımın 1-2 kişilik ailelere ödemesi 103 TL olarak yapılıyor. 3-4 kişi ve üzeri Aileler için elektrik tüketimi için destek ödemesi 206 TL'dir.

Elektrik Desteğini Kimler Alıyor?

Aileler için elektriksel destek ödemeleri ihtiyaç sahibi aileleri ilgilendiriyor. Elektrik desteğinden kimlerin yararlanabileceğini mevzuat belirleyecek. Bu destekten yaşlı emekliler, engelli aile bireyleri ve 65 yaş üstü muhtaç kişiler yararlanmaktadır.



Elektrik desteğinden yararlanmak isteyenlerin ilgili konutun elektrik faturası ile PTT şubesine başvurması gerekmektedir. Kontroller sonucunda tüketim miktarına ve kişi sayısına göre 206 TL'ye kadar ödeme yapılmaktadır.